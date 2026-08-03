Это фото было сделано незадолго до поездки на Кваркуш. Фото предоставлено друзьями.

Уголовное дело, возбужденное после гибели в Пермском крае четверых туристов из Уфы, прекращено. Об этом в ответ на запрос "КП"-Пермь" сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

- В производстве следственных органов СК России по Пермскому краю находилось уголовное дело, которое было прекращено в связи с отсутствием события преступления. В период расследования проведены все необходимые следственные действия, а также ряд экспертных исследований. Анализ собранных доказательств позволил сделать вывод, что причиной смерти участников туристической группы стал несчастный случай, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 20 февраля пятеро друзей из Уфы приехали в Красновишерский район покататься на снегоходах. Они остановились на базе отдыха в деревне Залотанка и отправились в 100-километровую поездку на плато Кваркуш. Вернуться обратно они должны были 23-24 февраля, но перестали выходить на связь. Хватились туристов только в пятницу, 27 февраля. В это же день началась масштабная поисковая операция, и на третий день, 1 марта, уфимцев нашли. Но выжил только один - 67-летний Сергей Яковлев.

Позже один из участников поисков расскажет «КП»-Пермь», что проблемы у туристов начались почти сразу, как они встали на маршрут. Отъехав буквально 30 км от базы отдыха, сломался один из снегоходов. Группа остановилась, чтобы отремонтировать технику, но началась пурга, смеркалось. Мужчины решили переждать непогоду - выкопали укрытие, натянули тент. Это и стало их роковой ошибкой, так как место туристы выбрали самое неудачное – голое, продуваемое со всех сторон плато у горы с говорящим названием «Гроб».

После метели туристы не смогли завести свои снегоходы. Фото предоставлено Андреем Корепановым.

- Первые два дня все были живы, - рассказывал тогда «КП»-Пермь» участник поисков. - На третий день умер первый из туристов Он вышел из укрытия, выпил из термоса залпом что-то горячее и упал. Возможно, у организма произошел термический шок. Еще двое в этот же день приняли решение пешком отправиться за помощью и выйти к избе Иванова, но сбились с пути и ушли левее, чем нужно. К этому моменту у них уже произошло сильное переохлаждение и истощение организма. Они не дошли до спасительной избушки буквально 150 метров. Там и были найдены их тела.

Единственного выжившего - 67-летнего Сергея Яковлева - с сильным обморожением на вертолете увезли в больницу Березников, а после перевезли в больницу Перми. В последнем разговоре с корреспондентом КП-Пермь, сын Сергея сказал, что отца выписали из больницы, и он продолжает лечение дома.

- В целом общее состояние отца нормальное. Мы лечимся дома, под наблюдением врачей. Впереди нас ждет хирургия, сейчас готовимся к ней. О полном выздоровлении говорить пока рано, - рассказывал Дмитрий Яковлев.

Друзья погибших туристов пообещали снять о них фильм и установить на месте их гибели памятный обелиск.

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