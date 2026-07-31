Образование дорожает. В ЛДПР предложили решение

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Стоимость обучения в ведущих вузах Пермского края в новом учебном году вновь выросла. По данным региональных СМИ, в ПГНИУ повышение по отдельным направлениям составило около 11%, в пермском филиале Высшей школы экономики — до 15–20%, в Пермском аграрно-технологическом университете — до 8–12%. При этом обучение по ряду востребованных специальностей уже превышает 300 тысяч рублей в год.

«Сегодня мы много говорим о кадровом дефиците. Больницам нужны врачи, школам — учителя, предприятиям — инженеры. Но одновременно с этим образование становится всё менее доступным для обычной семьи. Возникает закономерный вопрос: если региону действительно нужны кадры, почему путь к профессии становится всё дороже?» — отмечает руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края Олег Постников.

Пермский край — далеко не единственный регион, где семьи сталкиваются с этой проблемой. Рост стоимости обучения фиксируется по всей стране, а вопрос доступности высшего образования становится всё более острым. Для тысяч родителей поступление ребёнка в вуз сегодня означает не только выбор будущей профессии, но и серьёзную финансовую нагрузку. Особенно это касается медицинских, инженерных и других востребованных направлений подготовки, где стоимость обучения исчисляется сотнями тысяч рублей в год.

Именно поэтому ЛДПР предложило взять под контроль рост стоимости обучения и расширить меры поддержки семей. Партия выступила за увеличение количества бюджетных мест по востребованным специальностям, развитие программ целевого обучения, дополнительные меры поддержки студентов и повышение прозрачности формирования стоимости обучения в вузах. Семьи должны понимать, почему образование дорожает и какие механизмы позволяют сохранить его доступность.

«Образование не должно превращаться в роскошь. Это инвестиция не только в будущее конкретного ребёнка, но и в будущее всего региона. Если мы хотим, чтобы молодые специалисты оставались жить и работать в Пермском крае, государство должно создавать для этого реальные условия», — подчёркивает Олег Постников.

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