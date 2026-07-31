В рамках Народной программы ремонт дорог и установка освещения охватывают как крупные трассы Пермского края, так и отдалённые территории.

Хорошие дороги - это то, на чем держится вся жизнь региона. Они связывают между собой города и поселки, обеспечивают безопасность и помогают работать местным предприятиям и промышленным гигантам. Каждый день по нашим трассам идут тонны грузов и продукции пермских производителей – и по Прикамью, и далеко за его пределы.

Наш край – промышленный, сильный, трудовой, и качественные дороги – залог его успешного развития.

Есть с чем сравнивать

– Я много лет занимаюсь грузоперевозками. Езжу и по Перми, и по краю, и в другие области. Есть с чем сравнивать, – говорит Андрей Чертулов, водитель с более чем 30-летним стажем. – В последнее время дороги у нас стали заметно лучше. Лучше, чем у соседей. Это отмечают и те, кто к нам приезжает из других городов России.

Водитель с 30-летним стажем Андрей Чертулов: «Езжу по всей стране, и мне есть с чем сравнивать. В Прикамье дороги действительно стали лучше, чем у соседей».

Дорожная сеть Прикамья обновляется быстрыми темпами. За последние пять лет в регионе кардинально преобразились ключевые трассы, крупные магистрали и улицы внутри населенных пунктов, в том числе в рамках Народной программы.

– Пермь сильно преобразилась, – добавляет Андрей Чертулов. Сделали улицу Уральскую, Куйбышева, Строителей, сейчас шоссе Космонавтов строят. Появляются новые развязки, ездить стало удобней. Это экономия бензина, времени в пути и денег на ремонт машины. Как говорится, хорошая дорога бережет подвеску и нервную систему.

Конечно, в крае еще остаются участки, требующие внимания, но ремонт постепенно дойдет и до них. Порой дорожные работы создают автомобилистам временные неудобства. Но все понимают, что это необходимые шаги ради нашей же безопасности и комфорта.

Дороги строятся не только в Перми, но и по всему региону.

Дороги строятся не только в Перми, но и по всему региону.

Строгий контроль: от асфальта до освещения

Дорожная отрасль находится под постоянным депутатским контролем. Народные избранники детально прорабатывают программу развития еще на этапе формирования бюджета. Но самое главное – они лично выезжают на объекты, участвуют в проверках и приемке дорог.

– Очень важно следить за качеством работ, – отмечает депутат Пермской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Алексей Раев. – Мы всегда обращаем внимание на то, чтобы подрядчики квалифицированно и вовремя выполняли условия контракта. Они это знают, и качество дорожных работ год от года повышается. Эта тенденция касается не только центра, но и отдаленных территорий. Я говорю это не только как автомобилист, но и как велосипедист и пешеход.

Депутат Пермской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Алексей Раев подчеркивает, что подрядчики знают, что объекты под строгим контролем народных избранников, и поэтому качество дорожных работ в крае растёт с каждым годом.

Все крупные объекты проходят проверку в краевой лаборатории. Параллельно с асфальтированием ведется благоустройство. По проекту «Светлый край» в 131 населенном пункте Прикамья устанавливают освещение.

Качественные и безопасные дороги – это забота о жителях, динамичное развитие промышленности и процветание всего Пермского края.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru