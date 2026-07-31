Право на поддержку: как государство заботится о тех, кто нуждается

Сергей Исаев, депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Деньги, которые приходят вовремя

- Финансовая поддержка инвалидов – это не разовые выплаты, а целый комплекс ежемесячных компенсаций, которые помогают покрывать основные жизненные потребности, - говорит Сергей Исаев, депутат Законодательного Собрания Пермского края.

В Пермском крае Социальный фонд России обеспечивает инвалидов несколькими важными выплатами: ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с возможностью выбора набора социальных услуг, пенсия по инвалидности, отдельная компенсация для тех, кто ухаживает за инвалидами I группы с детства.

Плюс к этому – ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ от Центра социальных выплат и компенсаций.

Возвращение к полноценной жизни

Но поддержка – это не только деньги. В Пермском крае работает 27 учреждений, предоставляющих услуги по социальной реабилитации. Это и государственные центры, и частные организации, включённые в Реестр поставщиков социальных услуг. Программы реабилитации подбираются индивидуально на основе заключения медико-социальной экспертизы. И главное: все эти услуги бесплатны.

На связи

Но даже самые лучшие программы бесполезны, если к ним нет доступа. Поэтому в каждом районе Перми и в территориях Пермского края работают территориальные управления Министерства труда и социального развития, где можно получить индивидуальную консультацию, оформить документы, записаться на услуги.

Где искать помощь

За выплатами граждане могут обращаться в Социальный фонд (лично, по почте, через сайт, по телефону). За компенсациями ЖКУ – в ГКУ Пермского края «Центр выплат и компенсаций». За реабилитацией – в любое из 27 учреждений по направлению от МСЭ. За социальным обслуживанием – в территориальное управление к своему социальному участковому.

- Государство создало систему. Но она работает только тогда, когда граждане знают о своих правах и не боятся обращаться. Будьте активны – и ваши права будут защищены. А если помощь не приходит – обращайтесь к депутатам. Будем разбираться вместе, - говорит Сергей Исаев, депутат Законодательного Собрания Пермского края.