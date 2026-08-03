Была на свободе 10 секунд: в Москве повторно задержали гулявшую голой пермячку

Фото: канал Екатерины Мизулиной в «Макс»

Уроженка Перми и известная эпатажными выходками треш-блогер Анастасия Брагина 4 августа вышла из СИЗО после 14 суток ареста. Напомним, поводом для задержания стала прогулка девушки по улицам Москвы голой.

Выходящей за рамки приличия выходкой блогера заинтересовалась руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она посчитала ее действия публичным растлением детей. Мизулина обратилась в правоохранительные органы. Вскоре трэш-блогером заинтересовались столичные полицейские.

В отношении Анастасии Брагиной 19 июля инициировали доследственную проверку по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Девушку наказали штрафом в 4 тыс. руб. и поместили на 14 суток в спецприемник.

Срок ее пребывания в СИЗО истек 4 августа. Трэш-блогер была на свободе около 10 секунд. По информации портала SHOT, на выходе из спецприемника ее уже поджидали сотрудники одного из силовых ведомств. К ней подошли двое мужчин со словами: «Вы задержаны!». После чего увели в поджидавший автомобиль.

По предварительной информации, блогера увезли в отделение полиции. Анастасия Брагина успела только крикнуть: «Подождите!». Точные причины задержания пока остаются неизвестными.

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