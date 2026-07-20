«Окончательно улетела кукуха»: экс-участница шоу «Дом-2» из Перми прогулялась голой по Москве

Фото: телеграм канал Анастасии Брагиной

Трэш-блогер из Перми Анастасия Брагина засветилась в своих соцсетях полностью голой. Два года назад девушка получила известность по участию в шоу «Дом-2». Тогда ее представили как нестандартную личность, занимающуюся спортивной аэробикой, рукопашным боем и сексуальными танцами.

Вновь заставила говорить о себе 22-летняя пермячка после очередной эпатажной выходки 19 июля. Свою прогулку стиле «ню» без фиговых листочков она запечатлела в соцсетях. Прогулка сопровождалась исчерпывающими с ее стороны комментариями. После этого блогер закрыла свой официальный канал в одном из мессенджеров и завела новый.

Внимание на голые похождения уроженки Пермского края обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что не хотела писать на эту тему, но это заставили ее сделать Интернет-ресурсы с обращениями возмущенных подростков и их родителей.

В начале прошлой недели Екатерина Мизулина уже обратилась в правоохранительные органы в связи с распространением треш-блогером в соцсетях порнографии среди детей и пропагандой наркотиков. Основанием стало публичное растление ей детей на своих ресурсах с постоянным нахождением в голом виде в «кружках». Топ-блогер в таком виде вела разговоры преимущественно на интимные темы, а также раздавала школьникам различные советы развратного характера.

«Сегодня у блогерши, видимо, окончательно улетела кукуха, и она решила устроить перфоманс в Москве – пошла гулять обнаженной по городу. В таком виде она ходила по улицам и заходила в кафе, все естественно снималось на видео», – пишет в соцсетях Екатерина Мизулина.

Действиями трэш-блогера уже заинтересовались правоохранительные органы Москвы, она дает показания в отделении полиции. Инициирована доследственная проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По выдвинутой уголовной статье девушке может грозить до 12 лет лишения свободы.