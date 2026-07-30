По громкоговорителям пермяков предупреждали о воздушной опасности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотная опасность в Пермском крае 30 июля 2026: что произошло

Утром в четверг, 30 июля, в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Сообщения от МЧС и Министерства территориальной безопасности в каналах Макс стали поступать около 10.00. Следом ввели режим «Ковер» радиусом в 100 км, завыли сирены, а по громкоговорителям пермяков предупреждали о воздушной опасности.

- Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112, - напомнили в краевом Минтербезе.

Звук сирен в Перми 30 июля

Беспилотная опасность в Пермском крае 30 июля 2026: последние новости

По данным на 10.40 никаких официальных сообщений о фиксации в небе над регионом вражеских беспилотников не было. В соцсетях пермяки также не сообщают о дронах, но говорят, что сирены воздушной тревоги воют в Березниках, Соликамске, Добрянке и Полазне.

UPD: До 11.40 в Перми прозвучало пять волн сирен, а подписчики в соцсетях стали сообщать о звуках взрывов, громких хлопках в небе и столбе черного дыма над городом. Официальной информации о том, удалось ли вражеским беспилотникам нанести урон городским объектам, не сообщается.