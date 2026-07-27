«Сбросили с вертолета котел, а они принимали в нем ванну»: неизвестные факты о том, как космонавты Леонов и Беляев выживали в пермской тайге

Приехав на место посадки, Оксана Алексеевна зачитала мемуары отца, в которых он рассказывает о пережитом в те долгие часы ожидания в лесу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18 марта 1965 года Алексей Леонов впервые в истории вышел в открытый космос. Триумф едва не обернулся трагедией: скафандр раздулся, и космонавт с трудом протиснулся обратно в корабль. При посадке отказала автоматика, и капсула «Восхода-2» приземлилась не в Казахстане, а в глухой пермской тайге под Усольем. Двое суток Леонов и Беляев провели в лесу при морозе, пока их не нашли спасатели.

Недавно Госархив рассекретил документы о той операции и пригласил дочь космонавта — Оксану Алексеевну Леонову. Она побывала в архиве, а затем отправилась на место приземления корабля. Журналисты «Комсомольской правды» поехали вместе с ней.

- Я очень взволнована, потому что сегодня исполнится моя мечта. Сколько я себя помню, я слышала рассказы о вашей счастливой точке на планете, там, где произошла незапланированная посадка. Когда узнала, что к этому месту водят экскурсии, мечтала оказаться там. Мой папа очень трепетно относился к вашему городу. Спасибо вам огромное за то уважение, которое вы питаете к Алексею Архиповичу Леонову и Павлу Ивановичу Беляеву! Хочу, чтобы этот тур стал символом связи поколений.

В долгую дорогу вместе с Оксаной Леоновой отправились и журналисты «КП». От Перми до нужной точки - несколько часов пути. Сначала нужно добраться до Березников, а дальше - пыльная грунтовка, петляющая через поля и крохотные села. Следующий этап - глухая лесная дорога, преодолеть которую под силу только вездеходной технике. Пробираться приходится буквально с пилой в руках, расчищая завалы бурелома.

Тропинка, ведущая к месту высадки экипажа, выложена деревянным настилом. По краям установлены стенды с кадрами и цитатами из фильма «Время первых» (6+). Здесь, как и 61 год назад, по-прежнему растет густой лес. Аккуратная дорожка опоясывает круг, а в центре возвышается гранитная плита с памятной надписью: «19 марта 1965 года на это место приземлился космический корабль «Восход-2», пилотируемый летчиками-космонавтами Беляевым Павлом Ивановичем и Леоновым Алексеем Архиповичем». И выгравированная цитата Леонова:

Сейчас на месте посадки космического корабля установлен памятник. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Только такая гостеприимная земля, на которой живут люди с доброй душой, могла принять так мягко космический корабль, который шел к Земле со скоростью 8 км/сек. По своей духовности, энергии, внутреннему убеждению, по размаху души вы выше многих народов, процветающих в материальном благополучии. Вы живете красивой русской, северной жизнью. Спасибо вам за это!»

Горячая ванна в заснеженной тайге

- Я бы хотела, чтобы вы сели вокруг и послушали, что говорил мой отец об этом месте. Пусть это будет не из первых папиных уст, а из вторых - моих, - обратилась к присутствующим Оксана Алексеевна и открыла книгу с множеством закладок - «Две стороны Луны», написанную двумя космическими первопроходцами: Алексеем Леоновым и Дэвидом Скоттом.

Она начала читать строки, посвященные моменту приземления корабля. Сидя в этом лесу, у памятника, мы словно слышали то, что происходило здесь, под нашими ногами, 61 год назад. Все замерли.

Кадр из фильма "Время первых".

«Мы с Пашей знали, что мы на пике своих возможностей. И все же мы не могли сказать, как долго придется бороться за свое существование в этом удаленном уголке нашей страны. Мы понятия не имели, принимает ли кто-то наш сигнал. Зато мы очень хорошо понимали, что тайга, где мы были, - это естественная среда обитания медведей и волков. Стояла весна, сезон гона, когда эти животные злее всего. На борту корабля находился всего один пистолет, который я припас в последнюю секунду».

Оксана Леонова рассказала, что экипаж самолета, который первым заметил космонавтов, сбросил веревочную лестницу. Но та хлипко болталась, а тяжелые скафандры плохо сгибались, так что забраться по перекладинам было невозможно.

Дочь космонавта вспомнила еще один забавный момент:

- Леонов и Беляев после приземления провели в лесу еще одни сутки. И был замечательный эпизод, когда с вертолета им сбросили огромный полевой котел. Они растопили снег, подогрели на костре воду, и где-то здесь, среди снега, среди тайги, в этом самом месте два космонавта на морозе принимали горячую ванну, отогреваясь.

Лесники, которые в этот момент рубили здесь деревья, сделали временную избушку для ночевки. А к следующему утру подоспела спасательная группа с лыжами, и космонавты прошли 10 километров до того места, где мог опуститься вертолет. На нем они добрались до Перми, откуда вылетели на Байконур.

Оксана Алексеевна рассказала, что на Байконуре Леонов и Беляев вышли из самолета в чем были: в телогрейках, в ватных брюках и теплых шапках.

- Когда они спускались по трапу, увидели совершенно изумленные лица Сергея Королева и Юрия Гагарина. В первый момент им показалось, что те чем-то сильно недовольны. И, пошутив, развернулись и пошли назад по трапу. Гагарин с Королевым бросились за ними. А изумились они тем, что температура была больше 20 градусов тепла, а герои вышли как после полярной экспедиции.

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