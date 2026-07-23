61 год назад, 18 марта 1965 года, космонавты Леонов и Беляев совершили аварийную посдку в прикамской тайге. Фото: Николай Оберемченко/Госархив Пермского края

В Пермский край приехала Оксана Леонова - дочь легендарного космонавта Алексея Леонова. Многие знают, что тот самый исторический полет, сделавший Леонова легендой, тесно связан с нашей землей. Именно здесь, под Усольем, космонавт совершил аварийную посадку. Мы встретились с Оксаной Алексеевной в краевом государственном архиве, где ей показали недавно рассекреченные материалы о том полете, и эксклюзивные фото и видео кадры с ее отцом.

В этом материале рассказываем, с каких документов сняли гриф секретности и что сама Оксана Алексеевна помнит о том внештатном приземлении.

Как это было

61 год назад, 18 марта 1965 года, с космодрома Байконур стартовал советский космический корабль «Восход-2». Экипаж состоял из двух человек - командира Павла Беляева и второго пилота Алексея Леонова. Миссия космонавтов была невероятно рискованной – вывести человека, впервые в его истории, в открытый космос.

Напряжение среди специалистов было огромным – незадолго до этого аналогичный аппарат «Космос-57» потерпел аварию, поэтому вскоре после старта корабля даже некурящий Королев дрожащими руками взял папиросу и закурил.

Космический корабль вышел на орбиту и за 89 минут полностью обогнул Землю, что называется, совершил виток. Во время второго витка Беляев открыл шлюзовую камеру, и Леонов получил команду выходить. В 11:34 он шагнул в открытый космос, став первым в мире человеком, который это сделал. С кораблем Леонова связывал лишь трос, длиной чуть больше 5 метров. Сам космонавт вспоминает это так:

«Когда я выплыл из шлюзовой камеры, у меня в первую минуту дух захватило: яркое солнце, тишина необыкновенная! В глаза ударил слепящий поток света, прямо как огонь сварки. Небо было чёрное и светлое одновременно. Бесконечность — больше ничего вокруг. И где-то далеко-далеко внизу голубая Земля».

Тем временем на голубой Земле все жители Советского Союза прильнули к экранам, где в прямом эфире (с небольой задержкой) показывали пращего в невесомости Леонова. Десятки и сотни миллионов людей ликовали, восхищаясь мужеством, смелостью и советским гением. Но никто не предполагал, что буквально через несколько минут новое достижение может обернуться катастрофой.

В космосе Леонов провел около 8 минут и тут, из-за разницы в давлении внутри и снаружи, его скафандр начал раздуваться: руки вышли из перчаток, а ноги из сапог. Обратно в шлюз Леонов бы просто не пролез. Космонавт принял единственное возможное решение — нарушить инструкцию и вручную сбросить давление в скафандре. Это было смертельно опасно, так как могло вызвать закипание азота в крови, но другого выхода, вдобавок половина кислорода уже была истрачена, и Леонов рискнул.

Стравливание сработало и скафандр сдулся, но даже после этого протиснуться в люк ногами вперед, как учили на тренировках, не получалось. Леонов принял еще одно нестандартное решение — заходить в шлюз головой вперед, а для закрытия за собой люка — переворачиваться в тесном пространстве. Это было крайне тяжело, диаметр камеры составлял 120 см, а ширина скафандра в плечах достигала 68 см. Этот разворот стал для Леонова крайне тяжёлым испытанием. От сильного напряжения пульс подскочил до 190 ударов в минуту, пот застелал глаза, он практически ничего не видел. Уже спустя годы после этого события Леонов скажет, что прошел «просто по грани». Но благодаря хладнокровию, инженерному мышлению и готовности рискнуть, Леонов смог вернуться на корабль, выполнив, по сути, невозможное в тех условиях.

Еще одна проблема ждала космонавтов во время посадки. При «отстреливании» шлюзовой камеры отказала автоматика, пришлось садиться вручную и вместо Казахстана капсула «Восхода» приземлилась в 1000 км – в глухой заснеженной тайге под Усольем.

И даже на Земле испытания не закончились. Удар о землю (а точнее, о макушки деревьев) был настолько сильным, что Леонов сравнил его с «аварией поезда». Он писал: «Мы ударились так, что зубы застучали, а тело вдавило в кресла».

Открыв люк, они увидели, что корабль застрял между двух вековых елей, носом в снег. Кругом — глухая тайга, сугробы по пояс, мороз под −25°C.

Леонов вспоминал, что «вокруг ни звука, только треск деревьев, а впереди — ни дорог, ни тропинок».

После приземления космонавты были сильно мокрыми от пота, который выступил во время спуска. На сильном морозе эта влага в их одежде и скафандрах моментально замерзала. Леонов вспоминал, что скафандры стали "как бетонные". Космонавтам пришлось раздеться догола, выжать нательное белье и надеть его снова. После они содрали с капсулы теплоизолирующую обшивку и обматались ей, и дополнительно обмотались парашютными стропами.

Несмотря на все сложности, Леонов и Беляев смогли передать свои координаты и уже через несколько часов над космонавтами летали поисковые самолеты и вертолеты, но сесть не могли. Тогда было решено скинуть космонавтам провизию и теплые вещи.

Именно эти документы и рассекретил архив.

Вот так выглядит обложка рассекреченного архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Хотя в документе и говорится, что он содержит 107 листов, информация о спасательной операции занимает лишь несколько из них, все остальное - это административная переписка, которая к космосу не имеет отношение. Но так как операция по спасению космонавтов относилась к административно-управленческому блоку, ее "вшили" именно в это дело.

На нескольких рассекреченных листах представлена благодарность военным, которые участвовали в спасательной операции, а также их пояснения о том, кто какую роль выполнял.

Из-за ограничения доступа к персональным данным, который действует 75 лет, то есть до 2040 года, мы заретушировали имена и фамилии участников спасательной операции.

Благодарность участникам спасательной операции.

Доклады военных, участвовавших в спасательной операции.

Кроме секретных документов Оксане Алексеевне показали и архивные фотографии с ее отцом. Сколько раз он был в Перми, точно сказать нельзя, но предполагается, что космонавт посещал наш город минимум четырежды и всегда и охотно фотографировался с простым народом.

Вот в школьном альбоме в Березниках он оставляет свой автограф, а рядышком, чтобы позабавить ребятишек, рисует космонавта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Тут стоит в окружении рабочего класса.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Здесь жмет руку юному пионеру.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

И таких фотографий масса.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На всех же публичных мероприятиях всегда в форме, все же офицер, но всегда с искренней улыбкой и добрым взглядом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Везде свой, везде родной, везде герой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Разглядывая фото отца, Оксана Алексеевна расказывала и о малоизвестных фактах. Так, например, когда Леонову и Беляеву скидывали теплую одежду, куртки застряли высоко на ветках, а из теплого долетели только унты.

- Но они их тогда и спасли. А вот сброшенная бутылка коньяка разбилась, - говорит Оксана Алексеевна.

Дочь Алексея Леонова в госархиве Пермского края

На Байконуре, в Казахстане, космонавтов встречали в том числе Гагарин и Королев и, по воспоминаниям Оксаны Алексеевны, они были очень удивлены, когда те вышли из самолета в унтах и меховых куртках.

А вот как эту встречу описал в своих мемуарах известный конструктор Борис Черток:

«Теплым вечером странно было видеть выходящих из самолета Беляева и Леонова в унтах и зимних меховых костюмах».

Само собой неожиданное появление космонавтов на нашей земле стало поводом для гордости для всего Пермского края, поэтому местные газеты еще долго не умолкали, рассказывая об историческом событии под разными углами.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, экстремальное приземление Беляева и Леонова стало отправной точкой для создания лыжных гонок, которые прославляют это событие. Таким образом, в 1973 году в Перми прошли первые лыжные гонки на призы космонавтов Беляева и Леонова. Соревнования тут же приобрели статус всесоюзных и быстро завоевали высокий авторитет: победа здесь практически гарантировала спортсменам участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Такие соревнования проводятся до сих пор.

Кроме архивных фотографий и документов, касаюищихся Алексея Леонова, сотрудники госархива познакомили Оксану Алексеевну и ее спутников с интереснейшей коллекцией из своих фондов и подарили книгу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Гости пожелали сотрудникам архива процветания и отметил, что среди всех архивов, госархив Пермского края уникальный и живой.

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