Всякий раз, когда женщина одевала или раздевала детей на прогулку, она видела на малышах золотые крестики и снимала их прямо под видеокамерой! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми вынесли приговор младшему воспитателю детского сада в микрорайоне Гайва, которую признали виновной в серии краж на рабочем месте и назначили наказание в виде ограничения свободы.

Женщину обвинили в кражах золотых украшений у своих воспитанников. В интервью «КП» - Пермь» уже бывший 40-летний младший воспитатель рассказала свою версию случившихся событий.

Воспитатель из Перми объяснила, почему воровала у малышей золотые крестики

Абсурдность ситуации

Наталья (имя изменено, - Ред.) твердит одно: я – не воровка, я с молодости на нескольких работах, чужого никогда не брала, мне нечем было кормить дочь!

Вся эта некрасивая история выглядит очень нелепо. Женщина, в отчаянии решившаяся своровать у маленьких деток ювелирные украшения, заранее знала, что ее поймают. На момент октября – ноября 2025 года Наталья работала в группе детей 5 лет, а подрабатывать ходила в группу ясельную, где малышам не больше двух годиков.

Всякий раз, когда женщина одевала или раздевала детей на прогулку, она видела на малышах золотые крестики и снимала их прямо под видеокамерой!

Хроника краж

Первый раз женщина решилась на преступление 1 октября 2025 года. Утром в ясельной группе она помогала 2- летнему малышу одеваться на улицу. Увидела золотой крестик на шнурке, расстегнула замок и положила в карман. Днем сходила в ломбард и получила 10 272 рубля наличными.

Родители дома заметили пропажу, но предположили, что ребенок потерял крестик. На это же рассчитывала и Наталья.

9 октября уже в своей группе она увидела золотой крестик на шее 5 – летней девочки. Во время тихого часа женщина подождала, когда все уснут, и тихонечко сняла крестик с шеи. Замок на шнурке она расстегнула, а потом застегнула. На ребенке остался висеть один шнурок. С кражи она положила к себе в карман 25 тысяч рублей.

15 октября утром младший воспитатель обратила внимание на ту же пятилетнюю девочку. Крестика на ней уже не было, но в ушах висели сережки. Также днем, когда малыши уснули, в спальне Наталья расстегнула на ухе девочки сережку. Вторую снять не смогла. Малышка лежала на боку и переворачивать ее было рискованно, девочка могла проснуться. Сережка была сдана также в ломбард, и Наташа «заработала» еще 6 тысяч.

Далее кражи повторились в двух группах еще несколько раз. 20 ноября с двухлетней малышки Наталья сняла крестик с бриллиантом на шнурке розового цвета с винтовым замком (сумма похищенного 7300). А 27 ноября в спальне у пятилетнего мальчика сняла с шеи крест стоимостью 4900, перерезав шнурок ножницами, которые взяла на кражу. Перерезанную веревку Наталья положила под подушку.

Забили тревогу родители

Родители в чате подняли шум: у детей испаряются золотые украшения! Малыши ничего пояснить не могли. Работники детского сада разводили руками, когда папы и мамы приходили с тревожными новостями и жалобами.

Одна воспитательница попросила Наташу поискать украшения, женщина, как будто, искала, но на самом деле ничего не предпринимала, зная, куда «уплыли» золотые крестики и сережка.

Мама мальчика нашла шнурок от крестика на шкафчике в раздевалке, а позднее воспитатель под лавкой обнаружила и сам крестик, но он оказался медным. Это Наташа «скинула» пустой трофей, когда поняла, что он – не золотой.

Видеокамеры раскрыли преступления

Через два месяца краж воровку выявили камеры видеонаблюдения. Заведующая детского сада решила отсмотреть записи, на которых увидела, каким образом младший воспитатель на рабочем месте похищала золото.

Наталья – инвалид 3 группы по слуху, в ее группе детки также были с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями речи. Женщина, со слов коллег, по-доброму относилась к малышам, ни в коем случае никого не обижала, но воровала, потому что, как она пояснила, оказалась в трудном материальном положении. Надо было вносить ежемесячный платеж по кредиту в размере 10 тысяч рублей, оплачивать кружки дочери.

Наташа – одинокая мать, ее дочь с детства обучается английскому языку. На тот момент нечем было кормить собственного ребенка, именно, так оправдывает свои действия Наталья.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не было стечения тяжелых жизненных обстоятельств

Уголовное дело расследовалось по семи эпизодам. Два преступления квалифицировались по части 1 ст. 158 УК РФ (кража – тайное хищение чужого имущества), пять преступлений по п. «в» части 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Многие родители настаивали на значительном размере ущерба.

Однако, в суде квалифицирующий признак «значительности ущерба» был исключен. Суд посчитал, раз «ювелирные изделия были переданы в пользование малолетним, какой-либо ценности, за исключением стоимости украшений из золота, для потерпевших они не представляли. Кроме того, не представлено доказательств того, что в результате хищений с учетом размера ущерба, потерпевшие были бы поставлены в затруднительное материальное положение» (из приговора).

Также суд посчитал, что не было стечения тяжелых жизненных обстоятельств у обвиняемой. Женщина имела два источника дохода: зарплату и пенсию по инвалидности.

До суда Наталья возместила ущерб двум потерпевшим. За семь краж (часть 1 ст. 158 УК РФ) суд Орджоникидзевского района Перми приговорил женщину к ограничению свободы на два года. Осужденная должна возместить ущерб пяти потерпевшим в размере 56172 рубля.

«Прошу извинения перед родителями, перед коллегами, стыдно перед всеми!» - говорит Наталья.

Частное определение в адрес детского сада

Как выяснилось, у Натальи нет даже среднего образования, только 9 классов. С 7 марта 2018 года женщина была принята на работу помощником воспитателя (няней), а с 26 октября 2019 года - младшим воспитателем. Но для этих должностей требуется среднее общее образование и профобучение; профессиональное обучение по программам профподготовки в области образования и педагогики! Женщина не могла работать даже няней!

Суд вынес частное определение в адрес детского сада: «Следует обратить внимание на обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, не брать на работу лиц, не соответствующих занимаемой должности».

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