Из культовой квартиры тащат магнитики и аудиокассеты.

У пермяков и гостей нашего города – почитателей культового сериала «Реальные пацаны» - существует эксклюзивная возможность - попасть в реальную сериальную квартиру, где жил пацан Колян со своей мамой. Нужно просто позвонить по указанному в соцсетях номеру и договориться о посещении.

В пермской квартире, где первые сезоны снимался культовый сериал, можно сделать селфи «на той самой кухне», записать видеообращение из комнаты Коляна, сидя в том самом кресле, в котором в сериале сидит Коля, и узнать секреты съемочного процесса.

«Побывали в квартире Коляна-это была наша мечта! Окунулись в атмосферу сериала, супер!», «Интересно, любопытно, кайфово!», «Спасибо за возможность ненадолго вернуться в прошлое, это было реально круто!», - пишут на странице «Квартиры Коляна» ВКонтакте восторженные экскурсанты.

Туристы пишут восторженные отзывы от посещения квартиры Коляна, и забирают все, что плохо лежит!

Но есть и проблема – об этом рассказали те люди, которые организуют эти экскурсии.

- Я не готовилась, просто накипело! Сегодня обнаружила, что на холодильнике не стало магнитика «…и майонез не забудь!». Мы с мужем привезли его из Екатеринбурга, и отношения к сериалу он не имеет, - возмутилась девушка. - Чуть ранее с этого же места украли магнитик «Биробиджан». По сюжету сериала «Реальные пацаны» Армен был родом из города Биробиджана, и этот магнитик принес нам один из туристов. Через какое-то время он пропал.

На двери в квартире Коляна висит дартс, и дротиков там никогда не бывает три! Один - всегда кто-нибудь утащит! И организаторы экскурсий покупают уже вторую пачку, чтобы восполнить утраченное.

- Игральные карты на полке тоже специально пересчитала! В сентябре их было 10, сейчас только шесть! Но самый «ходовой сувенир» из квартиры Коляна - это аудиокассеты! За время проведения экскурсий их стало в два раза меньше!

В квартире Коляна все осталось так, как было в серале.

Еще туристами был украден игрушечный пистолет. Он был не из сериала, но второй, который купили ему на замену - пока держится.

- Все, я выговорилась, мне полегчало! А, вспомнила - у нас еще периодически крадут картинки, которые мы используем для того, чтобы гости могли повторить нужный ракурс!

Естественно, в полицию по факту исчезновения «сувениров» из культовой квартиры никто не обращался, но «осадочек – как говорится - остался»…

