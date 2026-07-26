Достал из воды ногу с белой стопой: на базе отдыха в Пермском крае утонул человек

ЧП произошло на реке Сылве. Фото: Мария СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае на Сылве отдыхающие в буквальном смысле наткнулись на утопленника. Как рассказал "КП-Пермь" один из пермяков, бездыханное тело человека обнаружили в субботу, 25 июля, в промежутке между 17.00 и 18.00.

- Сперва, около 14.00 на утонувшего наступил мой брат, но он не сразу понял, что это тело человека, ему показалось, что это просто неровное дно, а вечером на том самом месте один парень достал ногу с белой стопой - тогда все выбежали из воды на берег. Кто-то вызвал скорую. Как доставали тело, мы уже не видели.

Очевидец рассказывает, что до страшной находки видел, как по реке плавает чья то одежда, а на берегу долгое время стоял бесхозный сапборд.

Утром 26 июля на сайте краевого главка МЧС появилась информация о том, что в 8.00 оперативному дежурному сообщили, что из акватории Сылвы на территории базы отдыха в одноименном поселке очевидцы достали тело мужчины.

- Личность установлена. Тело передано сотрудникам ОМВД «Пермский» для выяснения причин гибели. Тело направлено в морг г. Перми, - говорится в сообщении на сайте министерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не верю, что он сам упал»: На Голубых озерах в Александровске о скалы разбился многодетный отец (Подробнее...)

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru