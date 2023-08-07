«Я не верю, что он сам упал»: На Голубых озерах в Александровске о скалы разбился многодетный отец

Летний семейный отдых обернулся настоящей трагедией. Фото предоставлено Альфирой Азановой.

- Люди ставят палатки прямо на краю обрыва. Ограждений никаких нет, это вот так администрация турбазы обеспечивает безопасность отдыхающих? - негодует мать троих детей из Кунгура Альфира Азанова.

Ушел на дискотеку и не вернулся

На позапрошлой неделе 38-летний Димитрий Азанов предложил жене отдохнуть на Голубых озерах Александровска. С собой Димитрий позвал друга Антона, а Альфира пригласила родную сестру Ферузу. Никто и подумать не мог, что семейный летний отдых обернется настоящей трагедией.

- Альфира, следующий выходной смогу взять только в октябре. Пока стоит погода, давай махнем на озера, отдохнем, развеемся, наберемся сил, - зазывал жену Димитрий.

И Альфира согласилась. Димитрий вкалывал практически без выходных - дома трое маленьких детей, поэтому жена не могла отказать мужу в заслуженном выходном.

Дорога из Кунгура в Александровск неблизкая. К тому же Азановым пришлось еще забирать сестру из Полазны - делать крюк. Полдня Димитрий крутил баранку и к месту отдыхающие добрались только к 20.00. Пока разбили палатку на часах было уже 10 вечера, и после долгой дороги девушки решили поспать, а мужчины пошли на дискотеку. Там они познакомились с компанией мужчин из Березников.

- Как позже мне рассказал Антон, новые знакомые предложили им выпить водки, - вспоминает Альфира. - Антон согласился, а муж отказался. Он уже начал пить пиво, а спиртные напитки он не смешивает.

Позже Дима пошел в туалет, но долго не возвращался. Антон хватился друга и стал его искать. Подумав, что в ночи Димитрий мог перепутать свою палатку, Антон оббежал всех отдыхающих с вопросом, не видели ли они его товарища. Но спустя несколько часов безуспешных поисков Антон пришел к Альфире и обо всем рассказал.

«Почему он упал так тихо?»

- Мы с Антоном еще раз обошли всю турбазу, но мужа нигде не было, - вспоминает Альфира. - Антон ушел отдыхать в машину, а я продолжила поиски. Было уже около 7 утра. Я спустилась к берегу и увидела, как у палатки на краю обрыва стоят две девушки и смотрят вниз. Я сразу все поняла, бросилась к месту и увидела тело супруга.

Осмотрев место и еще раз поговорив с Антоном о событиях той ночи, Альфира засомневалась, что Дмитрий сам упал с обрыва. Подогревал сомнения и факт, что палатка Азановых была в совершенно противоположной стороне от места трагедии.

На этих камнях Альфира нашла тело своего мужа. Фото предоставлено Альфирой Азановой.

- Зачем ему было идти в другую сторону? Что он там забыл? - недоумевает Альфира. - К тому же, в том месте палатки стояли так плотно, что нужно умудриться протиснуться между ними, чтобы упасть. Сильно пьяным мой муж тоже не был. Антон сказал, что Дима пил только пиво. Странно и то, что все произошло очень тихо. Когда человек падает, то наверняка что-то да кричит, а отдыхающие у обрыва сказали, что не слышали ни звука. Единственное, что говорит о несчастном случае, это его футболка, которая зацепилась за куст, выступающий из скалы. Но ведь и ее могли туда подбросить. Да и висит она как-то неестественно, она даже не порвалась, как будто ее туда подкинули, а мужа принесли уже мертвым. В заключении о смерти говорится, что мой муж погиб от черепно-мозговой травмы, отека мозга и разрыва печени. Про криминал пока ни слова.

Футболка погибшего Димитрия. Фото предоставлено Альфирой Азановой.

«Смотри, алкаш утонул!»

Также Альфиру возмутило отношение к трагедии персонала турбазы и работа приехавших на место полицейских.

- Мало того, что мы ждали полицию несколько часов, они и толком место не осмотрели и даже никакого оцепления не сделали, - возмущается Альфира. - Тело супруга на катамаране привезли сотрудники базы, оставили рядом с пляжем и даже ничем не укрыли, а пляж продолжал работать, там ходили дети и все это видели. Я рыдала над ним, а проходящие люди показывали пальцем, шушукались и говорили: «Смотри, алкаш утонул». Не передать словами, что я испытывала в тот момент. Сотрудники базы не принесли никаких извинений, не оказали никакой помощи, я даже за перевозку тела мужа сама платила. Хотя было от них одно предложение: сказали, что я могу остаться бесплатно поплавать! Представляете всю дикость этого предложения. Также мне до сих пор не сказали ни время его смерти, ни количество алкоголя в крови и будут ли возбуждать уголовное дело.

Сейчас Альфира ищет адвоката и намерена судиться с турбазой.

- Они предоставляют услуги, не соответствующие правилам безопасности, - говорит Альфира. - У них ведь там семьи с детьми отдыхают, а палатки стоят прямо на краю обрыва, а на вопрос: почему на краю обрыва не стоят ограждения, мне ответили, что их установка стоит дорого. У меня осталось трое детей, муж был единственным кормильцем. Возможно, в его смерти нет криминала, возможно, это несчастный случай, но в тот вечер мой муж был сильно уставшим после долгой дороги, может, оказавшись на краю обрыва, у него подкосились ноги и он рухнул, а если бы на этом месте стояли бордюры, они бы спасли ему жизнь.

Палатка рядом с обрывом, с которого предположительно и сорвался мужчина. Фото предоставлено Альфирой Азановой.

Место, откуда предположительно сорвался Димитрий. Фото предоставлено Альфирой Азановой.

«Криминальную версию не исключаем»

Юрист Александр Сидоров рассказал, что Альфире можно будет взыскать моральный вред, но только в том случае, если в отношении турбазы возбудят уголовное дело.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» представители турбазы также не исключают криминальную версию случившегося, но обвинения Альфиры о небезопасном отдыхе отвергают, аргументируя это тем, что всех отдыхающих предупреждают об опасности.

- Палатки в том месте люди разбивают сами, мы никого не заставляем. Люди ведь видят, что там склон и близко к нему стараются не ставить. Мы в свою очередь всех предупреждаем, чтобы к обрыву никто не подходил и на краю палатки не разбивал. Там у нас стоят камни-валуны, но ограждение еще не доделано. Люди сами берут на себя ответственность. Палатка погибшего мужчины находилась в совершенно противоположной стороне от обрыва. Как он там оказался? Зачем он вообще туда пошел? Сам ли пошел или с ним кто-то был, я сказать не могу. Не исключается и криминальная версия. Ребята, чья палатка была рядом с тем местом, откуда мужчина сорвался, сказали, что ничего не слышали. Хотя спят они очень чутко. А один из парней сказал, что до 4.30 сидел в телефоне, но никаких посторонних звуков не слышал. Поэтому непонятно, каким образом мужчина сорвался, может, ему в этом помогли? Гадать не будем, пусть это выясняют полицейские, - говорят представители турбазы.

Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.

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