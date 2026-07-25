«Уметь видеть не только очевидное, но и скрытые связи между фактами»: следователь пермского СК рассказала о тонкостях профессии

Главными качествами следователя Валерия считает внимательность и аналитический склад ума. Фото предоставлено: пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

Сегодня, 25 июля, по всей стране отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Работа следователя — это ежедневный кропотливый труд, требующий высочайшего профессионализма, ответственности и безупречной верности долгу. От результатов их деятельности во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране. В преддверии этого дня наша редакция взяла интервью у старшего следователя следственного отдела по Свердловскому району города Перми СУ СК России по Пермскому краю Валерией Васильевой, которая каждый день стоит на страже закона и раскрывает запутанные преступления.

Как вы пришли в профессию следователя?

- Ещё в университете меня особенно увлекали уголовное право и криминалистика — нравилось, что это не просто сухая теория, а работа, где нужно постоянно анализировать, сопоставлять факты, искать логику там, где её, казалось бы, нет. Два года я была общественным помощником в следственном отделе: помогала с документами, ездила на осмотры, наблюдала за работой опытных следователей. Именно тогда поняла, что хочу заниматься этим всерьёз. Когда предложили должность, даже не раздумывала.

Два года работы — это тот рубеж, когда уже можно подвести первые итоги. Какие главные профессиональные открытия вы сделали за это время?

- Главное понять, что следователь в первую очередь не «герой из сериала», а человек, работающий с огромными массивами информации и высокой степенью ответственности. Да, выезды на места происшествий, допросы, очные ставки — это важно. Но не менее важно выстроить взаимодействие с оперативниками, экспертами, специалистами. И ещё: самое сильное чувство — когда удаётся собрать крепкую доказательственную базу, и суд выносит справедливый приговор. Это значит, что ты не просто оформил документы, а реально помог восстановить справедливость.

Можете рассказать о каком-нибудь деле, которое особенно запомнилось и показало ваш профессиональный рост?

- Я не могу делиться деталями конкретных дел, но могу сказать, что рост начался происходить, когда я перестала воспринимать расследование, как механическое выполнение процессуальных действий. Были дела, которые научили не просто собирать массив документов, а выстраивать логическую модель преступления, видеть связи там, где они не очевидны. Именно тогда подход сменился с формального на стратегический.

С какими трудностями чаще всего сталкивается молодой следователь и как вы с ними справлялись?

- Основная трудность — огромный объём информации и необходимость принимать решения в условиях неопределённости. В начале карьеры я боялась ошибиться, подолгу сомневалась. Помогло наставничество: старшие коллеги делились опытом, показывали, как структурировать работу, на что обращать внимание в первую очередь. Ещё один важный навык — умение расставлять приоритеты: какие следственные действия нужно провести немедленно, а какие могут подождать. Сейчас уже чувствую себя увереннее, но по-прежнему не стесняюсь советоваться с более опытными товарищами и своими руководителями.

Что в вашей работе приносит наибольшее удовлетворение?

- Чувство завершённости, когда дело уходит в суд с полным комплектом доказательств, и ты точно знаешь, что ничего не упустила. Приятно, когда потерпевшие благодарят за то, что их услышали и помогли. И, конечно, профессиональный рост: два года назад я не умела и половины того, что делаю сейчас. Каждый новый случай — это вызов и возможность научиться чему-то важному.

Как вы поддерживаете профессиональную форму? Уделяете ли время самообразованию?

- Обязательно. Регулярно изучаю изменения в законодательстве, обзоры судебной практики, методические рекомендации. Многое даёт общение с коллегами: разбор сложных ситуаций, обмен опытом. Ещё стараюсь следить за новинками в области криминалистики и цифровых технологий — сейчас это особенно актуально, ведь всё больше преступлений связано с использованием интернета и электронных средств связи.

Какие качества, на ваш взгляд, наиболее важны для следователя?

- Прежде всего — внимательность и аналитический склад ума. Нужно уметь видеть не только очевидное, но и скрытые связи между фактами. Важны стрессоустойчивость и эмоциональная стабильность: работа часто связана с тяжёлыми ситуациями, и важно сохранять объективность. И, конечно, ответственность: от твоих решений зависят судьбы людей, поэтому нельзя допускать поверхностного подхода.

Есть ли у вас профессиональные цели на ближайшее будущее?

- Хочу углубить знания в сфере расследования экономических преступлений — это очень сложная и интересная область. В перспективе хотелось бы попробовать себя в более сложных категориях дел, где требуется максимальная концентрация и нестандартный подход.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru