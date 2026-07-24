Полз несколько километров в поисках людей: в Пермском крае спасли грибника, который выживал в лесу трое суток

Жителя деревни Егорово искали полицейские, спасатели и местные жители. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В конце прошлой недели, в пятницу, 17 июля, 70-летний житель деревни Егорово пошел в лес за грибами. Казалось, что ничего страшного произойти не должно: пенсионер знает местность как свои пять пальцев, но подвело здоровье...

Хватились грибника только спустя три дня — утром 20 июля. Родственники позвонили в дежурную часть отдела МВД «Кудымкарский», и полицейские организовали поиски. К ним присоединились местные жители и сотрудники Управления гражданской защиты.

— Лесной массив прочесывался метр за метром. Осматривались заброшенные постройки и старые дома в близлежащих деревнях, где мог укрыться обессилевший человек. Вскоре оперативникам поступила важная зацепка: очевидцы сообщили, что пенсионер может находиться в лесном массиве вблизи деревни Трапезники, куда он накануне намеревался выехать на автобусе. Участники поиска немедленно выдвинулись в указанный квадрат, — сообщают в краевом главке МВД.

Прочесывая местность, чтобы привлечь внимание потерявшегося, полицейские включали проблесковые маячки, которые издают спецсигнал. И этот метод сработал. Около 21:00 у деревни Трапезники правоохранители и спасатели услышали слабые крики о помощи.

Истощенного пенсионера нашли в лесу возле водоема. Он рассказал, что его подвели больные ноги и другие хронические болячки — он не смог идти, упал и полз несколько километров в поисках выхода из леса. От холодных ночей его спасла самодельная лежанка из веток, которую он соорудил в открытом поле.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Из леса пенсионера вынесли на носилках и передали врачам скорой помощи, которые увезли его в больницу.

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