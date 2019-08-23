"Я молилась, чтобы мы не умерли от голода". Заблудившиеся супруги рассказали, как выживали в лесу 6 суток

- Они до последнего верили, что их найдут! Слышали голоса волонтеров, кричали им в ответ, но звук не доходил, - рассказывает Сергей, зять 80-летнего Александра Алексеева и 75-летней Лидии Кулаковой, которые ушли за грибами, потерялись и провели в лесу почти 6 суток.

«Пан или пропал»

Александр Алексеевич и Лидия Васильевна ежегодно отдыхают на даче в СНТ «Громотуха» в деревне Жебреи более 25 лет. За грибами ходили каждый год, в одно и то же место. Вот и нынче отправились в лес, первый раз за лето – в четверг 15 августа.

Лидия Кулакова на следующее утро после возвращения домой. Фото из личного архива семьи.

- Было 10 утра. Мы с мужем попили кофе и решили подняться на горку, прогуляться и грибов насобирать. Думали, что идем совсем ненадолго, телефон я с собой не взяла, - говорит Лидия Васильевна и при этом не может сдержать слез. – Как начинаешь про это вспоминать, так только плачешь. Мужа до сих пор трясет…

Поначалу все было хорошо, но вскоре у Александра Алексеевича разболелась спина. «Набрали грибов и хватит, пошли обратно», - рассудил он. Путь домой шел под гору. Дорогу пенсионеры знали отлично, но накануне был дождь, и ее размыло, была одна сплошная глина. Пройти было невозможно. Решили свернуть немного вправо. Там как раз виднелись следы от техники, тропинка была наезженная.

"Ночью спали по очереди, опасаясь диких зверей!,- потерявшиеся грибники вспоминают как они жили шесть суток в лесу 00:00 00:00

Но дорога увела их в другую сторону, из смешанного леса они вышли в строевой. Супруги плутали до вечера. С собой были часы, и когда стукнуло восемь, поняли, что потерялись и надо останавливаться на ночлег. Выбрали густую ель и сели под ней, плотно прижались друг к другу, сверху накинули две свои куртки.

- Спали плохо, не до этого было… - рассказывает Лидия Васильевна. - Муж иногда засыпал, я старалась его не тревожить. А сама молитвы читала.

Так они провели первые трое суток в лесу. Ночевали под густыми деревьями, днем старались идти без остановки, чтобы двигаться и не замерзнуть. Сил с каждым днем становилось все меньше.

Еды и воды не было никакой, даже ягод. Но есть, как сейчас признаются, совсем не хотелось, так сильно нервничали. Искали речку, но не нашли. Однажды вышли на канаву, которая, предположительно, осталась от проезда машин, попробовали выпить скопившуюся там воду. Но она была очень грязная. Тогда Лидия Васильевна начала собирать толстый мох с берез и выжимать из него воду. «Жидкость была черного цвета, но все равно лучше, чем из лужи. Рассудили так: пан или пропал. По 4-5 ладошек выжимали. Я считаю, что только этим и спаслись», - делится она.

Бывали минуты отчаянья. «Я бы сама могла быстрее идти, но муж из-за больной спины шел очень медленно, два метра вперед и ложится. Говорил бросить его, идти дальше одной. Я его такие слова на корню пресекала. Успокаивала его, а самой было жутко страшно», - говорит Лидия Кулакова.

«Я за вами»

На четвертый день начались сильные дожди. На ночь Лидия Васильевна стала готовить небольшой шалаш из еловых веток. Полностью от ливней он, конечно, не спасал, но это было лучше, чем под открытым небом.

- На ночь клали около себя палки, чтобы обороняться, - вспоминает женщина. - Но зверей не было, одни птицы. Боялись змей, но и их, к счастью, не встретили. С 11 вечера до 4 утра была кромешная тьма, черным-черно, ничего не видно. В это время мы жались друг к другу. Было очень страшно.

Спустя три дня супруги услышали вдалеке звуки - кричали волонтеры, искавшие их. Они стали отвечать, насколько хватало голоса, но их никто не слышал. Они находились в логу, в низине, и звуки не доходили до поисковых отрядов.

Спас пенсионеров охотник Валерий, дачник того же кооператива. Как он сам им потом рассказал, прочитав новости, решил подключиться к поискам со своей охотничьей собакой. Вышел в лес и уже через 1,5 часа нашел их.

- Мы ему так благодарны! – делится радостью Лидия Кулакова. – Мы сначала услышали его далекие крики, потом голос стал приближаться, и через некоторое время мы его увидели. Он пришел и сказал: «Я за вами». А мы все эти дни верили, что нас найдут! Валера дал нам шоколад и воду, оставил с нами свою собаку и пошел за подмогой. Под вечер во вторник, 20 августа, нас вывели из леса. Интересно, что когда нас вывозили на квадроциклах, была гроза, а потом появилась радуга. Сама природа радовалась за нас!

После того, как грибников нашли, появилась радуга. Фото из группы СНТ "Громотуха".

«Ушли за 8 километров от дома»

К этому времени на даче собралась вся их семья, приехали родственники из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Италии. Зять Сергей сам принимал участие в поисках.

- Мы забили тревогу вечером в четверг, когда никто не отвечал на телефон, хотя звонок шел, - рассказывает он. – В 11 часов были уже на месте, позвонили в МЧС, в полицию. До 3 часов ночи ходили в лесу. Рано утром снова начали поиски. На следующий день подключились волонтеры. Все это время, пока их искали, мы были там.

Поиски пропавших пенсионеров. Фото из группы СНТ "Громотуха".

Пенсионеров нашли в 2,8 километрах по прямой и более 8 километров по лесным дорогам. При встрече с родными Лидия Кулакова заплакала, а Александр Алексеев пел песни от шока. В общей сложности они провели в лесу 6 дней и 5 ночей.

К слову, собранные грибы Лидия Васильевна выбросила только спустя двое суток, нести было тяжело.

- За эти дни нам столько рыжиков попадалось, целые поляны! – говорит женщина. - Но мы на них даже смотреть не могли. Больше мне этих грибов вообще не надо. И в лес сейчас ни ногой, даже в свой сад пока не могу выходить.

Пенсионеров сразу осмотрели врачи. Они были сильно измождены и шокированы. Ноги были искусаны комарами, но не сильно, спасла одежда. Александр Алексеевич сейчас серьезно лечит спину. Лидию Васильевну укусил клещ. Обследование показало, что он заражен болезнью Лайма, ей прописали курс антибиотиков.

- У меня сейчас сильное сердцебиение, до сих пор нервничаю из-за произошедшего, - делится женщина. – Такое перенести в таком возрасте! Но мы очень рады, что все так хорошо закончилось, и сейчас с нами вся наша большая семья. Так что от слез переходим к улыбкам.