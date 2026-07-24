«Люди тонут очень тихо!» Заслуженный спасатель России рассказал, как сделать отдых на речке безопасным

Спасены 24 человека, из них - 9 детей. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МЧС по Пермскому краю озвучили печальную статистику - с начала года на водоемах региона погибли 30 человек, в том числе – трое детей. Спасены 24 человека, из них - 9 детей.

Впереди – жаркие выходные, когда отдыхающие вновь отправятся на водоемы. О том, как провести время безопасно для здоровья и жизни, в эфире Радио «КП» (96.6 FM) рассказал Президент Российского союза спасателей, заслуженный спасатель России Алексей Дударев.

- Алексей Германович, число происшествий выросло на 14 процентов, с чем связан рост?

- К сожалению, люди гибнут на воде ежегодно. В определенные годы статистика идет вверх, в другие - вниз. Многое зависит от профилактики. В хорошую погоду на воде всегда достаточно отдыхающих, это и рыбаки, и туристы, и любители разных плав средств, в том числе - сапов. Но мало кто задумывается, как безопасно использовать это плав средство и вести себя на воде. Особенно если человек употребил спиртное, а потом полез в воду. В результате – страх отступает, о мерах предосторожности забывают.

- Несмотря на жаркую погоду, вода в прудах и озерах довольно прохладная. К каким последствиям могут привести такие перепады температур?

- Последствия могут быть самыми плачевными. Когда человек, разогретый на солнце, заходит в холодную воду, может случиться спазм сосудов, может перехватить дыхание или начаться судорога. Нужно быть очень внимательным и следить за детьми. Очень часто они тонут чуть ли не на глазах взрослых, буквально в радиусе пяти метров.

- Как обезопасить себя и близких?

- Не купайтесь там, где это не рекомендовано или запрещено. Купаться можно только на официально открытых пляжах, где обследовано дно, нет коряг, арматуры или другого мусора, которым можно травмироваться. Основная масса людей гибнет именно в незнакомых местах, не предназначенных для купания. Еще раз повторю: крайне важно быть очень внимательным, осторожным и трезвым, в противном случае отдых может обернуться трагедией.

Еще одно важное правило - не забывайте надевать спасательные жилеты, катаясь на лодках и сапах. Очень часто спасателям приходится доставать горе-физкультурников с фарватера реки, где они могут попасть под движущуюся баржу или теплоход. Их уносит ветром или течением от берега, и справиться с ситуацией люди не могут.

- Где чаще происходят трагедии?

- В Пермском крае за последние годы нет жертв в местах, отведенных для купания. В основном гибнут там, где купаться нельзя - на карьерах, малых реках и в тех местах, которые не оборудованы спасательными пунктами и помощь быстро не придет.

- Как понять, что человек не балуется, а действительно тонет и ему нужна помощь?

- Люди тонут очень тихо, они просто начинают погружаться в воду. Пытаются позвать на помощь, открывают рот, чтобы закричать, но связки спазмированы. Обращайте внимание на любое неадекватное поведение человека в воде, например, замирание – это может быть признаком утопления.

ВАЖНО

- не оставляйте детей без присмотра у воды

- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения

- при использовании плавсредств надевайте спасательные жилеты.

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