Засосало в яму: на реке в Пермском крае утонул ребенок

Трагедия развернулась на реке Коса в районе посёлка Кордон. Фото: Виталий КОКШАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермский край пришла долгожданная жара. Несколько дней столбик термометра показывал отметку выше +30 градусов, и люди искали спасения у воды. Только посмотрите, какая была обстановка на городском пляже в Перми.

Фото: Сергей Болденков

Но на воде нужно быть предельно внимательным. Буквально на днях в краевом МЧС озвучили печальную статистику - с начала года на водоемах региона погибли 30 человек, в том числе – трое детей. И вчера, 27 июля, эту статистику пополнил еще один ребенок.

Как рассказал "КП-Пермь" очевидец трагедии, все произошло на реке Коса в районе посёлка Кордон:

- Там, на реке, было сильное течение, и парня, лет 14-15, утянуло в яму, он наглотался воды и ушел на дно. Тело достали только сегодня в полдень.

На сайте краевого главка МЧС также появилось сообщение о трагедии:

- 28 июля 2026 года в 12 часов 20 минут в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о том, что в акватории реки Коса в районе поселка Кордон сотрудниками отдела МВД «Косинский» извлечено тело ребенка.

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