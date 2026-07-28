13-летняя девочка спасла свою бабушку из затопленного дома

Фото: личная страница Ксении ВКонтакте

13-летняя Ксюша гостила у бабушки, Ольги Викторовны, в деревне Мостовой. Гулять не пошла, сидела в доме – выйти на улицу было невозможно из-за сильнейшего дождя, который шел пять часов без остановки. Мощный поток воды прорвал дамбу у пруда. Улицы начало стремительно затапливать. Вода подступила вплотную к дому, затопила огород.

Девочка позвонила маме, которая в это время была на работе. Та сказала: «Срочно собирайте документы и уходите на гору». А сама стала звонить спасателям.

Но вода поднималась так быстро, что отрезала выход из дома. Сильный поток не давал открыть дверь. За несколько минут дом оказался затоплен до уровня окон. Ксюша и ее бабушка оказались в воде по шею. Еще немного – и зальет с головой. Пожилая женщина буквально впала в оцепенение: «Ксюшенька, внучка, мы с тобой не выживем».

Но Ксюша не растерялась: она добралась до закрытой веранды. Попыталась выбить стекло кулаком, но только порезала руку. Тогда она ударила по окну ногой и выбила стекло, вскарабкалась на лестницу, ведущую на чердак. Потом забрала у бабушки рюкзак с документами и потащила ее наверх. Было тяжело, намокшая одежда тянула вниз. Но девочка справилась. Не зря же несколько лет занималась спортом.

В этот момент к дому подплыли спасатели на надувной лодке. Они бросили Ксюше и Ольге Викторовне спасательные жилеты и велели выбраться на крышу, чтобы их оттуда можно было снять.

- Умку тоже спасите, - взмолилась девочка. Собака сидела во дворе на цепи, она вскарабкалась на бревна, но вода уже подступала к морде.

Отцепив собаку, спасатели затащили ее в лодку. После чего эвакуировали на сухое место бабушку и внучку.

- Ксюша в случившейся ситуации показала себя настоящим бойцом, - рассказал один из спасателей, старший следователь Игорь Столбов. - Она самостоятельно выбила окно, вылезла через него, поднялась по лестнице на крышу, хотя очень была испугана, но держала себя в руках. Она помогла бабушке подняться по лестнице, со всех сил тянула ее. И только оказавшись на берегу, Ксюша смогла расслабиться и расплакаться.

Как сообщила Маргарита Симоньян, за свой геройский поступок Ксюша получит премию имени Тиграна Кеосаяна – миллион рублей.