«Мы выбрались одновременно: я - на берег, она - на небеса»: мама погибшей в Кыне молодой художницы рассказала о последних минутах ее жизни

28 июля Олесю заочно отпели. Фото: ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая».

В 10-х числах июня село Кын столкнулось с сильнейшим дождевым паводком. Сразу несколько рек вышли из берегов, сильными потоками снесло мосты, размывало дороги, пострадали жилые дома.

Жертвой разбушевавшейся стихии стала 28-летняя художница Олеся Косарева. В тот вечер вместе с мамой Анастасией девушка зашла в свой дом, чтобы собрать теплые вещи для ночевки – женщины понимали, что в доме оставаться уже нельзя и планировали подняться выше - как перед выходом раздался грохот. Вырвало крыльцо, треснула печка, зашатался пол — река подмыла берег под домом. Большая волна захлестнула мать и дочь и просто утянула их за собой в поток. Анастасия смогла уцепиться за бревно и постепенно выбралась на берег, а Олесю понесло дальше.

Девушку сильным потоком воды утянуло в реку Чусовую. Всю неделю близкие, спасатели и волонтеры не теряли надежды найти девушку живой. На лодках обследовали места, где, по предположению родных, молодая художница могла укрыться, поднимали дрон для поисков. Мама девушки вела телеграм-канал, где делилась последними новостями. В комментариях ее поддерживали сотни неравнодушных людей, переживавших за судьбу Олеси.

«Каждый день думаю: сегодня найдём… Мы с поисковым отрядом доезжали до Нижней Ослянки, осматривали берега и острова. Интересно, что это место нашей первой ночёвки с Олесей, когда мы только начинали сплавы. Ей тогда было 8 лет, дул сильный ветер — как и сегодня. Я с трудом поставила палатку. Ночью прошёл ливень, и к утру река заметно поднялась. Странно, что для работы с дроном мы остановились именно здесь», — делилась мама в те дни.

И вот в воскресенье, 19 июля, Анастасия опубликовала страшный пост: «Нашли. Тело. Прощай дочка».

Все, кто все это время следил за поисками стали выражать соболезнования и спрашивать о том, когда состоится прощание.

- Там не с чем прощаться. Ее не узнать. Пусть только я одна ее увидела такой. Кремация сразу, - ответила мама.

27 июля родственники девушки откликнулись на слова поддержки и впервые рассказали о том, как и где удалось найти Олесю:

- Тело сильно пострадало, опознать по нему невозможно, я узнала Олесю по одежде. Её тело прошло страшный путь: 40 километров в потоке, пока не застряло в завале из мусора и деревьев. Мы будем кремировать Олесю. Денег на это хватит из собранных средств.

Также мама поделилась дальнейшими планами:

- Я не хочу, чтобы жизнь Олеси закончилась так нелепо и бессмысленно. Не хочу, чтобы её рисунки пылились в шкафу. Я хочу сделать в Кыну, в нашем новом доме у которого я спаслась и который мы ещё строим - выставочный зал Олеси.

А вчера, 28 июля, Олесю заочно отпели. В этот же день маме выдали вещи дочери:

- На ней был рюкзак, одна лямка которого оказалась полностью вырвана. Значит, за неё она зацепилась в завале, когда её видели люди. Я почти уверена, что именно в этот момент она погибла. Тогда она была погружена в воду. Испуг от столкновения с брёвнами и сила, с которой река пыталась вырвать её, заставили её судорожно вдыхать воду, а не воздух. Течением её вырвало, и по инерции она, как мяч, выскочила из воды - люди на берегу подумали, что она выплыла. Человек, который пытался спасти её на лодке, не мог её увидеть, потому что она больше не сопротивлялась. Всё это длилось не больше трёх минут. Возможно, мы даже выбрались из реки одновременно: я - на берег, она - на небеса. Ушибов и ударов она не чувствовала, боль тоже не успела прийти, потому что она была в состоянии шока.

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