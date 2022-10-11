«Одно из лучших доказательств того, что мы, земляне, не одни в космосе». У пермяка нашли огромную коллекцию фотографий НЛО

Обо всех своих контактах с НЛО Константин Зиновьевич написал в книге «Око Вселенной»

Космос привлекал людей еще с древних времен. Глядя на звезды и безграничное пространство вокруг, человек стремился познать, какие тайны скрывает вселенная. Сперва человеческая любознательность привела нас к созданию телескопа. Открытия, которые совершили благодаря этому изобретению, не только перевернули с ног на голову устоявшееся веками представление о мироздании, но и о нас самих. Телескоп Галилея ясно дал понять, что вселенная была намного большей, чем предполагалось ранее — и наше место в этом было намного меньшим, чем мы считали.

Век научно-технического прогресса

Несколько сотен лет телескоп был единственным средством наблюдения за космосом, до тех пор пока не наступил «век научно-технического прогресса». 4 октября 1957 года Советский Союз отправил за пределы Земли первый искусственный спутник. Его полет ознаменовал начало космической эры, а спустя четыре года - 12 апреля 1961 года - Юрий Гагарин совершил самый первый в истории человечества полет в космос. Это достижение считается до сих пор одним из самых великих за всю историю человечества. Дальше были пилотируемые полеты на Луну, строительство огромных телескопов и много разнообразных открытий. И если с помощью современных технологий нам удалось заглянуть в недосягаемые дали и ответить на некоторые вопросы мироздания, то один из феноменов до сих пор остается без ответа - это неопознанные летательные аппараты.

Солист оперы, музыкальный критик и фотоуфолог

Сегодня мы познакомим вас с пермяком, который потратил на изучение этого феномена ни много ни мало половину своей жизни. Звали его Константин Зиновьевич Витвицкий. Его стремление познать феномен НЛО было настолько сильным, что ему не помешали ни материалистическая идеология того времени, ни отец-священник. Музыкант по образованию, солист пермской оперы, известный музыкальный критик, автор ряда книг по истории Пермского театра оперы и балета и тут такое увлечение. Как рассказывает Константин Зиновьевич в своей книге «Око Вселенной», фотографией он стал увлекаться еще в подростковом возрасте:

«В детстве я отличался самостоятельностью и сообразительностью. Родители, зная мою расторопность, часто посылали меня за покупками на базар и в магазины. И всегда вслед мать, а когда отец говорили, чтобы я «не ловил ворон в небе», а больше смотрел себе под ноги, чтобы не упасть, не оступиться, не ушибиться, на что я был горазд: уже в то нищенское для меня детство более всего любил смотреть на небо и его крупные и яркие звезды юга, подолгу любуясь ими в прозрачном эфире на берегу Каспийского моря. А начиная с поры военных лет (ВОВ), обрел в себе еще одно призвание - фотоуфолога, которое, помимо исполнительско-театральной оперной деятельности и наравне с педагогической работой и писательским трудом, стало еще одной моей потребностью.

Мне довелось пополнить достижения Российского УФО, работая в одиночку, хотя и часто предлагают сотрудничество в съемках НЛО, но я люблю работать самостоятельно, ведь надо ли говорить, что, когда я занимаюсь своим ночным бдением, то чаще всего успешно контактирую с небом, получая счастье от частого с ним общения. Снимать НЛО я начал задолго до того, как появилось само это понятие. Вот такой парадокс: понятия не было, а явление существовало: непонятные объекты, световые эффекты всегда считались в народе предзнаменованиями, как, например, в русском фольклоре, где встречаются описания о желтых, золотых и огненных шарах», - пишет Константин Витвицкий.

Труд всей жизни

Книга «Око Вселенной», по сути, стала кульминацией всех его исследований. В ней Константин Зиновьевич рассказывает о всех своих фотоконтактах с НЛО. В годы публикации книга, по мнению самого автора, являлась фотобестселлером российской уфологии, призванным совершить важный шаг на пути к пониманию НЛО. Константин Зиновьевич умер еще в далеком 2007 году, спустя несколько лет умерла его супруга, близкие родственники давно не живут в Перми, поэтому единственной возможностью для нас познакомиться с его творчеством стала именно книга. А самым интересным для нас, конечно, стали фотографии. Их очень много, все они черно-белые и местами не всегда понятно, что на них изображено, поэтому мы отобрали самые, на наш взгляд, интересные и под каждой из низ добавили описание автора.

Лик

Лик.

Невозможно описать ту силу духовного воздействия на меня фотографии, полученной мной 24 августа 1990 года в Перми, которая вызвала у меня невольный поэтический комментарий: «Дан провидением мне оттиск позитивный, на черно-белой пленке негативной. Сфотографировал я Лик Христа, За что Творцу я благодарен без конца! Я сохранил лица Его портрет: На лбу Христа - кружочек солнца свет. Храню сей Лик, как жизни амулет, Дороже снимка в мире нет!»

Первый контакт

Первый контакт

В свой же самый первый в жизни близкий контакт с НЛО летом 1962 года в Перми спокойно рассматривал приближающийся ко мне объект, явно идущий со мной на контакт. При этом не волновался, не паниковал, наоборот, ждал с ним встречи. Такое событие в жизни каждого человека оставляет неизгладимый след неосознанного еще душой чувства. К этому времени, т.е. на протяжении многих послевоенных лет я собирал публикации, касающиеся НЛО, в периодической печати.

НЛО над ночным городом

НЛО над ночным городом

Когда стояли «штиль» и духота безветренной городской летней ночи, в час сорок пять минут небосвод озарился световой вспышкой, и с северо-запада появился объект, такой же, какой я увидел впервые в 1962 году. Это был счастливый момент, когда фотокамера сработала безотказно.

Многофункциональный луч

Многофункциональный луч

Над крышей высотного дома поздно ночью отчетливо просматривался белый луч, который видел многократно, но по непонятных причинам он меня не интересовал. Уфологи называют его по-разному: «таинственным лучом», «твердым лучом», «лучом-зондом». Рассказывают, что этот феномен способен на многое: выдвигаться и раздвигаться, как штатив, расширяться и сужаться в конце, может прижать и вдавить любое физическое тело, поднять и вобрать его в себя, блокировать память человека, проникать в объект и получать информацию, слепить и просвечивать, временно парализовать и лечить. При фотосъемке этого лучевого феномена у меня сложилось впечатление, что он чем-то сродни лазерному, и визуально воспринимался своей яркостью, как живое материальное тело, но если сравнить данный луч с его фотографией, то он на негативе не получил нужную ясность, слишком «забелен», отчего отсутствуют качество и четкость фотографии: не такие, какие бы мне хотелось получить.

«Медуза» над Петрозаводском, 20 сентября 1977 года

«Медуза» над Петрозаводском, 20 сентября 1977 года

НЛО в форме «медузы» - второй случай в России. Более двадцати лет тому назад, как весь мир узнал о Карельском феномене («Медуза» над Петрозаводском, 20 сентября 1977 года), когда поздней ночью над городом завис объект в виде медузы, щедро осыпавший спящих горожан Петрозаводска тонкими лучевыми струйками, которые, как уже выяснено специалистами, воздействовали на психику людей и животных... А позже на Западном Урале, но уже в дневное время и без вредного воздействия на горожан, зависла, аналогичная по форме, другая «медуза», о которой тогда ничего не говорилось и не сообщалось в печати, отснятая мною над Пермью, так что феномен над Карелией был не одинок, его собратом стал «Пермский феномен».

«Ромб»

« Р О М б »

В 1991 году в газете «Аномалия» была опубликована фотография ромбовидного НЛО автора Е. Поротова, отснятого им на Обводном канале Санкт-Петербурга. Известный криминалист М. Любарский провел экспертизу фотографии и пришел к выводу, что он с нею знаком... Когда он в 1978 году проводил экспертизу этой же фотографии в газете «Пасса Сера», там был снят точно такой же объект над Колизеем в Риме. И вот фотография, полученная мной в 1993 году в июне над Пермью. Световые контуры объекта повторяют контуры корабля, отснятого в разное время в Риме и Санкт-Петербурге.

«Тарелка»

«Тарелка»

Отснял чисто случайно вдали от лесного бесхозного участка, заросшего травой. При посадке НЛО сначала завис и замер.... Вот в этот момент - я его и «прихлопнул»... Затем корабль легко оторвался от земли и круто взвился ввысь хмурого неба.

«Гусеница»

«Гусеница»

Каждый из фотооттисков выделяет свою энергию, содержит свой сюжет, скрывает свою тайну фотонепознанного дива, а есть и такие, на которые подолгу смотрят и не могут что-либо сказать, предположить, с чем-то сравнить или найти аналоги: один из них - любопытная фотография, которую я показал специалистам по УФО. Последние не смогли в полной мере осознать увиденное: по крыше высотного жилого дома «ползет» нечто, напоминающее «конструкцию» в виде большой гусеницы. Ее тело состоит из черно-белых квадратных кубов, соединяющихся между собой серой «пленкой». Это трехцветное движущееся существо неизвестного мира искусно «маскируется» под окружающие его предметы: дымоход, карниз, вентиляционную трубу, телеантенну. Все происходит незаметно... Как вступить в контакт с такой «цивилизацией», если еще не научились разумно контактировать и с себе подобными?

«Змей»

«Змей»

НЛО в виде змееобразного существа, медленно двигающегося к северу, извиваясь, как будто бы плывущего в воде, а не в воздухе.

Сбор светового вторсырья

Сбор светового вторсырья

Эти фотографии с «символами в их «хаотической» последовательности терпеливо ждут своей расшифровки специалистами, ибо многое из отснятого выходит за пределы моего знания и жизненного опыта. Однако можно предположить, что это - инопланетная система наблюдения и контроля над Землей, это - повсеместно разбросанные и четко работающие космические системы ретрансляционных служб, собирающие повседневные данные технологического и эмоционального характера. С этой целью околоземное и надземное пространства окружены сетью специальных систем живых и механических сущностей в виде «зондов», «пульсаров», «маяков» и «ретрансляторов», а также другой сложной и необычной для нашего понимания внешней формой: эти живые и материальные сущности имеют самую фантастическую внешность - от хаотичных и антисимметричных изломанных линий до объектов с определенными очертаниями, как, например, ползущая «гусеница» или вытянутая «змея», а то и какой-то «сгусток» материи черно-белого цвета. Одни из этих «конструкций» неземного бытия «ползают» или зависают, другие летают или «присасываются» к нужному земному объекту, третьи что-то в себя вбирают из вентиляционных труб или собирают электрическое «вторсырье», излучаемое из окон домов, четвертые тянутся к теплоцентралям, а пятые «расщепляют» звуки на обертоны.

НЛО с шестью прожекторами

НЛО с шестью прожекторами

Встретившийся мне очередной НЛО был «вибрацией» в темной ночи, более чем просто ощутимой, как звуковые волны, он также воздействовал и необъяснимым запахом высоких энергий, вот почему с каждой минутой мое восприятие его менялось. У меня остались его отчетливые фотоснимки, да воспоминания о чувстве дискомфорта - сухость в горле. Наш «гость» в очередной раз проявил себя «хозяином» поселений Солнечной системы.

«Экран» и «Книга»

Экран

Книга

«Экраны» разного цвета и вида, то стоящие на месте, то плывущие, то на глазах материализующиеся и принимающие физические формы - все это плоскости, которые то мерцают, то светятся ослепляющим блеском, то затухают, то пламенеют. Всю эту метаморфозу НЛО даже одной лентой не сфотографируешь: все происходит в считанные секунды, а чтобы рассмотреть, что отснять и как, глядишь - уже поздно... Так что бывает, присущая везучесть не сопутствует твоему настрою и «азартному» желанию схватить запретное, которое «щедро» развешивают и интригующе показывают инопланетяне на дневном свете.

Биороботы

Биороботы

Фотографии, полученные в конце 80-х годов, с изображением биороботов - существ искусственного биопродукта, которые были отсняты в небе августовской ночи в появившейся щели-экране, на котором четко отслеживались виды биороботов неизвестной цивилизации с формой тел и разновидностью конечностей. Вскоре после этой съемки увидел в небе НЛО в виде небольшого прозрачного шара с двумя биосуществами, который опустился на землю в район заданной им «трудовой деятельности», где успешно подзарядились электроэнергией высоковольтных линий Нытвенской ТЭС Пермской области.

Подлинные и натуральные инопланетяне

Из всего отснятого мною фотоматериала одна треть фотографий получена через «экран-щель» на небе, высвечивающий ту или иную картину путем голографии: этот метод записи на фотопленку воспроизведения и преобразования волновых полей основан на интерференции световых волн. Как мне представляется, это происходит так: на фотопленку видимый мне объект НЛО записывается «сигнальной» волной, рассеянной этим объектом одновременно с «опорной» волной, направленной тем же источником света. Возникающий сюжет картины при интерференции этих волн содержит информацию об объекте, которая и фиксируется светочувствительной пленкой, образуя голограмму. Если полученный негатив облучить опорной волной, то увидим объемное изображение объекта НЛО. Таким образом, каждая моя фотография извне, как мне думается, имеет в себе личную «светосхему», которую можно расшифровать лазерным лучом, т.е. просветить негатив. Это значит, что голограммы могут быть расшифрованы, а образы, изображенные на них, узнаваемы.

Я желал сфотографировать подлинных и натуральных инопланетян, и вот пришло время, и я вновь увидел на небе «щельэкран», которая, как мне показалось, была особенно «щедра» ко мне. И снова - награда: проявив пленку, увидел на ней впечатляющее фото женщины, юноши-ментала, портрет задумавшегося старца, зрелого мужчины, мало отличающиеся от людей земного происхождения.

НЛО над Пермью 9 мая 2000 года, 18 часов вечера

Это отчетливо могут видеть только наблюдатели со стороны: сейчас планета Земля - на виду у всех рас Вселенной, к ней обращены взоры всеобщего внимания, ведь теле- , видеопередачи транслируются по всем каналам Галактического телевещания. Но уже и этого знания на сегодня не достаточно, чтобы закрыть «входные двери» пространства Земли от нахлынувших к нам многих инопланетных рас и цивилизаций, чье внимание привлечено тем, что мы, земляне, обрели самый уникальный опыт в истории нашей Галактики: возможно, нам все же суждено пережить прекрасный момент неслыханного события Космоса - начало земной поступи, способной перешагнуть через октавы Вселенной.

Константин Зиновьевич Витвицкий

В конце своей книги Константин Зиновьевич обращается к своим читателем с уверенностью, что полученные им фотодокументы станут полезной пищей для ума и сердца каждому человеку, часто и подолгу устремляющему свой взор к небу и звездам...

Константин Зиновьевич Витвицкий

«Этому явлению можно отказать в чем угодно, но только не в истине его существования, открытие его - одно из лучших доказательств того, что мы, земляне, не одни в Космосе... Фотодосье, представляя собой шквал документальной информации, приоткрывает занавес бытия других миров: расшифровка данного фотоматериала даст неоценимые знания об этих существующих мирах, похожих и не похожих на наш, приблизит к осознанию новых форм жизней, пока еще таинственных и малопонятных для нас, но все это в целом - путь познания, дающий возможность правильно использовать и развивать контакты с инопланетными формами бытия, ведь чем больше мы будем знать об НЛО, тем больше появится методов взаимовыгодных контактов с ними. А каждая новая ступень дороги к другим мирам - выход на новый уровень развития наших духовных знаний.

Мой опыт встреч и фотосъемок космических «гостей» стал для меня своего рода «квантовым скачком» к новому фотомышлению, открывшему путь среди мрака неизвестности к самой живой реальности - залитой светом фотоистине, помещенной на алтарь земной правды, от которой не уйти, что делает возможным спокойное сосуществование с НЛО, ведь неведомое пугает лишь до тех пор, покуда остается таковым. Моя фотоинформация пока еще ждет своего часа расшифровки, ибо, безусловно, охвачен целый мир «фотозагадок». Попытка разгадать их пока покоится в атмосфере таинственности и неразгаданности, чему, несомненно, способствует сложность лежащих перед нашим взором фотофактов, представляющих своего рода магистральный путь нашего проникновения в суть внеземного разума, контактов и взаимопониманий с ним. Повременим с окончательными выводами, положившись на творческую мудрость и силу мысли самого увлеченного читателя».

*Все изображения и описания к ним взяты из книги Константина Витвицкого «Око Вселенной» (Издательство «Пермская книга»).

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