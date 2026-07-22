- Такое чудо я впервые вижу. Мы поймали щуку на грядках! Да, да - вы всё верно прочитали, именно на грядках в огороде. Разбирали завалы от наводнения в Кыну и в куче спутанных корней, сломанных ёлок и прочего мусора обнаружили эту рыбину. Конечно, уже дохлая и воняла. Вот так расскажут эту историю местные жители лет через дцать, так никто не поверит же, - такой пост появился на странице пермячки Ирины Львовой.
Мы связались с ней и узнали, что в прошлые выходные активисты из Лысьвы собрали команду волонтеров из разных городов Прикамья и поехали в Кын, чтобы помочь жителям после страшного наводнения. Ирина вступила в команду и поехала с волонтерами.
- Мы расчищали завалы после бедствия, в основном у домов вдоль рек Сухая и Бобылевка, там больше всего разрушений, - рассказывает "КП-Пермь" Ирина. - Во время работы увидела на бревнах эту щуку, сфотографировала. Парни сказали, что нашли ее прямо тут, она в сетке-рабице вроде бы запуталась. На фото ее держит волонтер из Лысьвы.
Ирина пробыла в Кыну два дня, потом ей нужно было возвращаться в Пермь. С ней уехали еще некоторые добровольцы, но им на смену приехали новые. Беда в Кыну сплотила десятки, если не сотни людей со всего Прикамья.
- В нашей команде были две девочки, включая меня, ветераны-погрничники и представители ТОС из Лысьвы, последние они и организовали всех волонтеров, - добавила Ирина.
Ирина также поделилась с нами и другими фотографиями разрушений, которые принесла с собой большая вода.
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