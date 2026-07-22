Рыбу нашли волонтеры, которые помогают жителям Кына оправиться после наводнения. Фото: Ирина Львова.

- Такое чудо я впервые вижу. Мы поймали щуку на грядках! Да, да - вы всё верно прочитали, именно на грядках в огороде. Разбирали завалы от наводнения в Кыну и в куче спутанных корней, сломанных ёлок и прочего мусора обнаружили эту рыбину. Конечно, уже дохлая и воняла. Вот так расскажут эту историю местные жители лет через дцать, так никто не поверит же, - такой пост появился на странице пермячки Ирины Львовой.

Мы связались с ней и узнали, что в прошлые выходные активисты из Лысьвы собрали команду волонтеров из разных городов Прикамья и поехали в Кын, чтобы помочь жителям после страшного наводнения. Ирина вступила в команду и поехала с волонтерами.

- Мы расчищали завалы после бедствия, в основном у домов вдоль рек Сухая и Бобылевка, там больше всего разрушений, - рассказывает "КП-Пермь" Ирина. - Во время работы увидела на бревнах эту щуку, сфотографировала. Парни сказали, что нашли ее прямо тут, она в сетке-рабице вроде бы запуталась. На фото ее держит волонтер из Лысьвы.

Слева от дома - огород, где и нашли щуку.

Ирина пробыла в Кыну два дня, потом ей нужно было возвращаться в Пермь. С ней уехали еще некоторые добровольцы, но им на смену приехали новые. Беда в Кыну сплотила десятки, если не сотни людей со всего Прикамья.

- В нашей команде были две девочки, включая меня, ветераны-погрничники и представители ТОС из Лысьвы, последние они и организовали всех волонтеров, - добавила Ирина.

Ирина также поделилась с нами и другими фотографиями разрушений, которые принесла с собой большая вода.

Разрушенные мосты через реку Кын.

Разрушенные мосты через реку Кын.

Разрушенные мосты через реку Кын.

Разрушенный мост через реку Сухая.

Ирина говорит, что эти дома стоят вдоль реки Сухая, а все эти камни и валуны нанесла вода, раньше их там не было.

Эти дома стоят вдоль реки Бобылевки. Дом с красной крышей, который покосился - тот самый, откуда течением унесло молодую художницу. Ее до сих пор не нашли.

Еще разрушенные дома вдоль Бобылевки.

- Это луг вдоль реки Кын, он был затоплен водой, эти деревья, выкорчеванные, как раз водой и притащило, - говорит Ирина.

Еще фото деревьев.

- Тут хозяйка дома говорит , что вода стояла по высоте забора. Это дом около реки Сухая, - рассказывает Ирина.

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