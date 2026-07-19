Фото с места ЧП: Ринат Салимов.

- С 17 июля у нас начались проливные дожди, - рассказал «КП-Пермь» местный житель Ринат Салимов. - Вышла из берегов река Ирень и затопила деревню Атнягузи. Далее поток хлынул с горы и обрушился на село Богородск, где подтопило дом 85-летней бабушки. Пенсионерку с чердака спасали на лодке.

Что произошло в Октябрьском районе Пермского края

А 18 июля из-за сильнейшего дождя, который шел пять часов без остановки, произошел прорыв дамбы у прудов: сначала на Верхнем, а потом весь поток хлынул вниз по течению по улице 8 Марта и вода дошла до Нижнего пруда.

Затем мощный поток прорвал дамбу и устремился вниз по течению, подтопив дома по улице Речной, а в первом часу ночи вода дошла до села Снежного, где размыло асфальтовую дорогу и проехать там сейчас практически невозможно.

- Знакомые и родственники сообщают, что потоплены населенные пункты ниже, и поток устремился дальше - до деревень Малый и Большой Сарс. Везде - серьезные последствия - подтопленные дома и разрушенные автомобильные мосты. Электричество в домах отключилось практически повсеместно. - продолжает свой рассказ Ринат.

Фото с места ЧП: Ринат Салимов.

Какие районы эвакуируют в Октябрьском районе

В Октябрьском округе Пермского края продолжается ликвидация последствий сильнейшего за последние 11 лет ливня. Из-за стихии подтопило несколько населенных пунктов, часть жителей остается без воды и света, а транспортная логистика в районе оказалась полностью нарушена.

Стихия нанесла серьезный удар по инфраструктуре. Вода широкими потоками шла прямо по поселкам. Поток смыл мост на региональной дороге между деревней Щучье озеро и поселком Алмаз, что фактически отрезало населенные пункты друг от друга.

Фото с места ЧП: Ринат Салимов.

Судя по фото, которые люди публикуют в соцсетях, вода зашла в частные дома и затопила подвалы и первые этажи. Стоявший на дороге трактор накрыло водой по самую крышу. В воде огороды и теплицы. Кто-то с вечера потерял буренку и пишет в местной группе «Подслушано», не видел ли кто ее?

В самом районном центре из-за повреждения сетей остаются обесточенными дома, наблюдаются перебои с водоснабжением.

Автотранспортное предприятие сообщило о вынужденной корректировке маршрутов: до полного восстановления размытой дороги рейс «Октябрьский - Снежная» отменены.

Фото с места ЧП: Ринат Салимов.

Почему ввели режим ЧС в Октябрьском районе

Еще накануне глава округа Георгий Поезжаев сообщил местным жителям о том, что на территории муниципального округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Рассказал, что взять с собой, как подготовить жилье к эвакуации и куда эвакуироваться.

В округе были открыты два пункта ПВР: в Домах культуры в Сарсе и в Октябрьском. Известно, что на помощь подтопленному округу с лодками и техникой приехали сотрудники МЧС из Суксуна и Кунгура.

Помимо официальных пунктов временного размещения, на помощь пришли и неравнодушные люди. В социальных сетях были опубликованы объявления: «Возьму женщину с ребенком или с двумя на квартиру», предлагая временный кров тем, кто лишился жилья. Многие, кто не пострадал, обращаются и спрашивают, куда можно приносить помощь, помогая подвозить воду и увозить кого-нибудь на лодках.

Фото с места ЧП: Ринат Салимов.

- Спасибо, что сопереживаете, мы держимся, стараемся организованно справляться с последствиями стихии, - рассказали местные жители журналистам «КП-Пермь».

Последние новости о наводнении в Октябрьском районе Пермского края

Тем временем экстренные службы начали активную фазу восстановительных работ.

Глава округа Георгий Поезжаев опубликовал последнюю информацию на своей странице во «ВКонтакте»: «Начались работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от паводка. На данный момент по улице Карьер подрядная организация завершила отсыпку размывов дорожного полотна. Также выполнено водоотведение, что предотвратит дальнейшие подтопления участка. Бригады электриков устраняют повреждения на линиях электропередачи, специалисты связистов восстанавливают каналы связи. Главная задача сейчас - обеспечить базовые условия для всех жителей».

Фото с места ЧП: Ринат Салимов.

Фото, видео потопа в Октябрьском районе

Власти призывают граждан сохранять бдительность и сообщать о ппроблемах или потребностях (нехватке питьевой воды, продуктов питания, медикаментах) по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Фото с места ЧП: Ринат Салимов.

- За проведением аварийно-восстановительных работ в Октябрьском, Лысьвенском, Пермском и тех муниципалитетах, где из-за резкого подъема уровня воды в реках произошли подтопления домовладений и дорог, следят прокуроры, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. – Она выезжают на места, оценивают последствия подтопления, а также проверяют соблюдение прав пострадавших на получение компенсаций и прочих мер социальной поддержки.

А в МЧС сообщили, что в зону затопления попало 53 жилых дома. Основная нагрузка стихии пришлась на село Ишимово - там вода зашла в 48 домов. Жители были вынуждены покинуть свои жилища, однако от организованной эвакуации отказались. Все они размещены у родственников и знакомых.

Также пострадали еще два населенных пункта:

деревня Адилева - подтоплено 2 частных жилых дома;

деревня Малый Сарс - подтоплено 3 частных жилых дома.

Жильцы этих деревень также предпочли разместиться у близких, отказавшись от переезда в пункты временного размещения.

Ситуация постепенно стабилизируется. По информации регионального управления МЧС, вода уже ушла с 16 приусадебных участков и из 15 жилых домов в деревнях Верх-Ирень, Мостовая и Атнягузи. На месте происшествия продолжают работать силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона.

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