«Введен режим ЧС»: В Пермском крае из-за проливных дождей прорвало плотину на реке Ирень

Так гидротехническое сооружение выглядело до того, как прорвало плотину. Фото: Администрация Октябрьского муниципального округа ВК.

18 июля в деревне Атнягузи Октябрьского округа Пермского края из-за продолжительных проливных дождей произошло разрушение гидротехнического сооружения.

- За 12 часов в Октябрьском выпало 87 мм осадков, что и привело к наводнению. Это самый сильный дождь в Пермском крае за последние 11 лет, в последний раз такое случалось 25 июня 2015 года. При этом ночью осадки продолжались. Также 47 мм выпало в Чернушке за 24 часа, - сообщает сайт ГИС-Центра ПГНИУ.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, из-за сильных дождей плотина на реке Ирень не выдержала напора воды.

Официальная информация о масштабах и возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы, а также представители администрации Октябрьского городского округа.

Буквально накануне на этой плотине были проведены работы по устранению последствий паводка.

- Силами подрядной организации была выполнена очистка гидротехнического сооружения пруда на реке Ирень, - сообщила 18 июля на своей странице Администрация Октябрьского муниципального округа.

А уже после прорыва плотины глава Октябрьского муниципального округа опубликовал следующий пост: «18 июля на всей территории нашего муниципального округа в связи со складывающейся обстановкой был введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации действий и ликвидации последствий к нам прибыла помощь от МЧС края. 19 июля состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС), где была детально обсуждена оперативная обстановка. По итогам заседания поставлены следующие первоочередные задачи:

- до 13:00 сегодняшнего дня силами ответственных служб провести полный мониторинг всех пострадавших объектов;

- на основе полученных данных определить объемы необходимых работ для скорейшего восстановления инфраструктуры и нормальной жизни в округе.

Призываю вас сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и неукоснительно следовать рекомендациям экстренных служб».

«КП-Пермь» продолжает следить за ситуацией в Октябрьском округе и будет сообщать информацию по мере ее поступления.

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