На связи с каникулами: как пермская семья одним взглядом в смартфон контролирует и дочерей, и уборку

Фото: «Ростелеком».

Мария с супругом работают в офисе. Когда у их дочек, Ани и Алёны, начались летние каникулы, перед семьёй встал классический вопрос: как обеспечить безопасность детей, которые остаются дома одни? Кроме того, Марии нужно было решить еще одну бытовую задачу — семья периодически пользуется услугами клининговой службы, и хозяйке хотелось ненавязчиво контролировать качество уборки, пока взрослых нет дома. Выручили технологии: система внутреннего видеонаблюдения и мобильное приложение «Умный дом» от «Ростелекома».

Семья Жижиных установила камеру в кухне-гостиной (главном эпицентре детских активностей) с чёткими задачами. В будни — видеть, когда дочки проснулись, садятся ли за летние задания, читают ли заданные на лето книги, а также отслеживать их сборы на прогулку и возвращение домой. А в дни уборки — фиксировать работу специалистов клининга.

Фото: «Ростелеком».

«Раньше мы с мужем постоянно писали и звонили дочкам, чтобы узнать, как у них дела: поели ли, сели ли за уроки, не ссорятся ли. А когда приехала клининговая компания, я места себе не находила из-за ценных вещей и чужих людей в квартире. Камера стала нашим спасением. Теперь я на работе открываю приложение и вижу: Аня и Алёна проснулись, читают книги, вышли гулять или уже дома. С уборкой тоже всё просто: наблюдаю за работой специалистов в реальном времени, а потом спокойно оцениваю результат», — рассказывает Мария.

Фото: «Ростелеком».

Настройка цифровых помощников заняла считаные минуты: распаковали, выбрали нужные точки обзора (кухня-гостиная — эпицентр детских активностей), подключили к Wi-Fi — и система заработала. Никаких сложных инструкций и висящих проводов.

Фото: «Ростелеком».

Что в итоге получила семья?

Система видеонаблюдения закрыла для семьи Жижиных сразу несколько бытовых сценариев:

- Спокойствие за детей. Родители видят, чем заняты девочки, во сколько они уходят на прогулку и возвращаются. Никаких тревожных звонков каждые полчаса.

- Контроль услуг. Мария может не только наблюдать за клинерами, но и использовать двустороннюю аудиосвязь, если нужно дать срочные указания, не вставая с офисного кресла.

- Облачный архив. Если что-то пошло не так (разбили вазу, не домыли плитку), запись всегда под рукой.

- Семейный доступ. К приложению можно подключить бабушек и дедушек одним кликом, и наблюдать за каникулами вместе, даже в разных концах города.

Технологии для жизни

История семьи Жижиных — яркий пример того, как современные технологии адаптируются под реальные жизненные ситуации. Видеонаблюдение перестало быть просто средством безопасности, превратившись в удобный инструмент организации быта и заботы о близких.

Фото: «Ростелеком».

Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»:

«Спрос на системы видеонаблюдения растёт именно потому, что люди видят в них практическую пользу для повседневной жизни. Это не только защита от незваных гостей. Это возможность присмотреть за детьми во время каникул, проконтролировать работу сервисных служб — клинеров, мастеров по ремонту, нянь. Наши камеры помогают быть рядом, даже когда вы физически находитесь далеко. В Перми удобство таких решений оценили уже около 10 тысяч семей, и эта цифра продолжает расти».

Фото: «Ростелеком».

Видеонаблюдение сегодня — это про доверие и возможность сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на бытовые тревоги. Правильно подобранная система становится надёжным помощником, который берёт рутинный контроль на себя.

Более миллиона камер домашнего облачного видеонаблюдения «Ростелекома» уже стали помощниками в квартирах и домах по всей стране, помогая россиянам делать быт безопаснее и спокойнее. реклама, ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388, erid: 2W5zFK1YtD7