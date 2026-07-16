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В Прикамье ситуация по обеспечению автомобильным топливом находится на контроле краевых властей. Топливное обеспечение региона решает оперативный штаб. Пермский край опирается на решения правительства РФ по стабилизации положения на топливном рынке.

В России ситуация с бензином постепенно улучшается

На прошлой неделе ситуация с поставками автомобильного топлива стала постепенно улучшаться. В правительстве РФ считают, что сработали ранее принятые меры, но напряжение на топливном рынке страны пока не снято.

Федеральное правительство продолжает отслеживать поставки топлива и работу нефтеперерабатывающих предприятий. Вице-премьер Александр Новак расставил приоритетные направления по топливному обеспечению в России.

«В приоритетном порядке топливо будут получать торговые сети. Необходимо, чтобы не возникло перебоев с поставками продуктов и повседневных товаров. Это также очень важно и для того, чтобы продукт не портился и затраты не увеличивались», – заявил Александр Новак.

В приоритете также остаются аграрии, у которых началась уборочная компания. Если возникнут перебои с дизельным топливом, урожай может оказаться под угрозой.

Эксперты считают, что многие потребители покупают топливо непосредственно на НПЗ или через железнодорожные поставки с них. Схема обеспечения топливом зависит от объемов и типа потребителя. В то же время, большая часть поставок идет через специальные нефтебазы и производственные нефтяные объединения. Небольшие компании и частные потребители, в свою очередь, обычно получают топливо через автозаправочные станции.

«Вариантов обеспечения топливом несколько, выбор схемы зависит от масштаба компании и ее потребностей», – считают в правительстве РФ.

Есть ли автомобильное топливо на АЗС Перми и Пермского края

Ситуация на топливном рынке Пермского края стабилизируется. Администрация губернатора Прикамья по итогам заседания оперативного штаба по топливному обеспечению сообщила о продолжении совместной работы с поставщиками.

В Прикамье поступают дополнительные поставки топлива, продолжается перестройка логистических цепочек. Принимаемые меры позволили за последнюю неделю значительно повысить объемы горючего на автозаправочных станциях региона.

В ПАО «Лукойл» рассказали о росте с начала года суточного потребления топлива на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Несмотря на резкий скачок спроса, компания сохраняет стабильные объемы поставок и высокий уровень реализации. Для бесперебойного обслуживания клиентов на АЗС выведен максимальный штат персонала.

В ближайшие дни продолжит расширяться сеть заправок по обеспечению топливом жителей региона. Компания «Нефтехимпром» планирует возобновить работу части своих станций в Нытве, Добрянке, Горнозаводске, в Перми. Стабильность снабжения обеспечат корректировка маршрутов и графики доставки.

Что говорят жители Перми и Пермского края о ситуации с топливом

Соцсети Перми и Пермского края наполнены сообщениями о ситуации с обеспечением топливом на АЗС региона. Часть пермяков считают, что люди сами панику и ажиотаж создают, из-за этого и очереди: «Приезжают с полными баками и стоят что бы 10-15 литров заправить».

Другие автолюбители говорят о сравнительно небольших очередях на заправках в Перми. Им в противовес сообщают о десятках автомобилях на АЗС в Закамске, что говорит о неравномерности распределения топлива по районам города.

«Очень много жителей города держат машины, чтобы катать себя максимум по 5 км. Вечером везут себя с работы, хотя на автобусе это займет минут десять. У меня сосед утром ребенка в садик везет 700 метров, другая ребенка до школы 1 км. При этом, останавливаются у мусорки пакетик мусора выкинуть. Купят машину и готовы в магазин через дорогу на ней ездить. При этом половина даже никогда в центр не ездит», – сетует один из жителей Перми.

Горожане сообщают о стабилизации ситуации на АЗС компании «ЛУКОЙЛ». Они сообщают об отсутствии ажиотажа и наличии топлива на заправках по улицам Докучаева, Спешлова и Братской, перд Чусовским мостом.

При этом, многие отмечают резкий рост цены и срокам установки газового оборудования на автомобили.

«Да скоро все будет нормально, пик истерики прошел», – уверены пермяки.

Последние новости о ситуации с бензином в Перми на 16 июля 2026

Утро 16 июля началось с хороших новостей для автомобилистов Прикамья. Сеть АЗС «Нефтехимпром» возобновила продажу автомобильного топлива. Действует лимит на отпуск бензина АИ-95 и «дизель».

На АЗС Перми бензин марки АИ-95 продают: ул. Макаренко, 27, ул. Локомотивная, 3, ул. Трамвайная, 35, ул. Ушакова, 41; в Краснокамске – ул. Геофизиков, 16; Добрянка – ул. Розы Люксембург, 68; Горнозаводск – станция «Дружба». Самый широкий ассортимент топлива компания «Нефтехимпром» предлагает в Нытве на ул. Володарского, 90 – ДТ, АИ-92 и АИ-95.

Действует лимит продажи автомобильного топлива для физических лиц в бак или канистру: бензины – до 20 литров, ДТ – до 200 литров.

Где в Перми есть бензин

Также для удобства автомобилистов появились специальные приложения с картой, на которой есть все пермские АЗС.

Нажав на заправку, видно время последней покупки и наличие конкретного топлива. Водители сами могут оценить, где с высокой долей вероятности сейчас есть бензин. Перейти на приложения с картой запровок можно, нажав сюда и сюда. Также, можно открыть карту Яндекса, в поисковой строке вбить слово «топливо» и на карте появятся заправки с ценой на бензин и его наличием на конкретной заправке.

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