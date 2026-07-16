Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Прикамье ситуация по обеспечению автомобильным топливом находится на контроле краевых властей. Топливное обеспечение региона решает оперативный штаб. Пермский край опирается на решения правительства РФ по стабилизации положения на топливном рынке.
На прошлой неделе ситуация с поставками автомобильного топлива стала постепенно улучшаться. В правительстве РФ считают, что сработали ранее принятые меры, но напряжение на топливном рынке страны пока не снято.
Федеральное правительство продолжает отслеживать поставки топлива и работу нефтеперерабатывающих предприятий. Вице-премьер Александр Новак расставил приоритетные направления по топливному обеспечению в России.
«В приоритетном порядке топливо будут получать торговые сети. Необходимо, чтобы не возникло перебоев с поставками продуктов и повседневных товаров. Это также очень важно и для того, чтобы продукт не портился и затраты не увеличивались», – заявил Александр Новак.
В приоритете также остаются аграрии, у которых началась уборочная компания. Если возникнут перебои с дизельным топливом, урожай может оказаться под угрозой.
Эксперты считают, что многие потребители покупают топливо непосредственно на НПЗ или через железнодорожные поставки с них. Схема обеспечения топливом зависит от объемов и типа потребителя. В то же время, большая часть поставок идет через специальные нефтебазы и производственные нефтяные объединения. Небольшие компании и частные потребители, в свою очередь, обычно получают топливо через автозаправочные станции.
«Вариантов обеспечения топливом несколько, выбор схемы зависит от масштаба компании и ее потребностей», – считают в правительстве РФ.
Ситуация на топливном рынке Пермского края стабилизируется. Администрация губернатора Прикамья по итогам заседания оперативного штаба по топливному обеспечению сообщила о продолжении совместной работы с поставщиками.
В Прикамье поступают дополнительные поставки топлива, продолжается перестройка логистических цепочек. Принимаемые меры позволили за последнюю неделю значительно повысить объемы горючего на автозаправочных станциях региона.
В ПАО «Лукойл» рассказали о росте с начала года суточного потребления топлива на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Несмотря на резкий скачок спроса, компания сохраняет стабильные объемы поставок и высокий уровень реализации. Для бесперебойного обслуживания клиентов на АЗС выведен максимальный штат персонала.
В ближайшие дни продолжит расширяться сеть заправок по обеспечению топливом жителей региона. Компания «Нефтехимпром» планирует возобновить работу части своих станций в Нытве, Добрянке, Горнозаводске, в Перми. Стабильность снабжения обеспечат корректировка маршрутов и графики доставки.
Соцсети Перми и Пермского края наполнены сообщениями о ситуации с обеспечением топливом на АЗС региона. Часть пермяков считают, что люди сами панику и ажиотаж создают, из-за этого и очереди: «Приезжают с полными баками и стоят что бы 10-15 литров заправить».
Другие автолюбители говорят о сравнительно небольших очередях на заправках в Перми. Им в противовес сообщают о десятках автомобилях на АЗС в Закамске, что говорит о неравномерности распределения топлива по районам города.
«Очень много жителей города держат машины, чтобы катать себя максимум по 5 км. Вечером везут себя с работы, хотя на автобусе это займет минут десять. У меня сосед утром ребенка в садик везет 700 метров, другая ребенка до школы 1 км. При этом, останавливаются у мусорки пакетик мусора выкинуть. Купят машину и готовы в магазин через дорогу на ней ездить. При этом половина даже никогда в центр не ездит», – сетует один из жителей Перми.
Горожане сообщают о стабилизации ситуации на АЗС компании «ЛУКОЙЛ». Они сообщают об отсутствии ажиотажа и наличии топлива на заправках по улицам Докучаева, Спешлова и Братской, перд Чусовским мостом.
При этом, многие отмечают резкий рост цены и срокам установки газового оборудования на автомобили.
«Да скоро все будет нормально, пик истерики прошел», – уверены пермяки.
Утро 16 июля началось с хороших новостей для автомобилистов Прикамья. Сеть АЗС «Нефтехимпром» возобновила продажу автомобильного топлива. Действует лимит на отпуск бензина АИ-95 и «дизель».
На АЗС Перми бензин марки АИ-95 продают: ул. Макаренко, 27, ул. Локомотивная, 3, ул. Трамвайная, 35, ул. Ушакова, 41; в Краснокамске – ул. Геофизиков, 16; Добрянка – ул. Розы Люксембург, 68; Горнозаводск – станция «Дружба». Самый широкий ассортимент топлива компания «Нефтехимпром» предлагает в Нытве на ул. Володарского, 90 – ДТ, АИ-92 и АИ-95.
Действует лимит продажи автомобильного топлива для физических лиц в бак или канистру: бензины – до 20 литров, ДТ – до 200 литров.
Также для удобства автомобилистов появились специальные приложения с картой, на которой есть все пермские АЗС.
Нажав на заправку, видно время последней покупки и наличие конкретного топлива. Водители сами могут оценить, где с высокой долей вероятности сейчас есть бензин. Перейти на приложения с картой запровок можно, нажав сюда и сюда. Также, можно открыть карту Яндекса, в поисковой строке вбить слово «топливо» и на карте появятся заправки с ценой на бензин и его наличием на конкретной заправке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лимит на заправку и режимы работы АЗС: как обстоит ситуация с топливом в Перми и Прикамье на 11 июля
Пермский край стабилизирует поставки и запасы автомобильного топлива (Подробнее...)