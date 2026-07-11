Лимит на заправку и режимы работы АЗС: как обстоит ситуация с топливом в Перми и Прикамье на 11 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье ситуация по обеспечению автомобильным топливом находится на контроле краевых властей. Регион опирается на решение правительства РФ по обеспечению дополнительного объема его завоза.

Ограничение экспорта топлива и дополнительные поставки из резервов

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак объяснил возникновение топливного кризиса возникшим ажиотажем и сбоем логистических цепочек. В России достаточно запасов топлива, но ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%.

Он также признал, что дефицит частично возник из-за выхода из строя в ремонт НПЗ после из-за прилетов БПЛА. Федеральные власти обратились к нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива из своих резервов. Главам регионов поручено боле эффективно распределять топливо.

Для насыщения топливного рынка был правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина до 31 июля, авиационного керосина – до 30 ноября. Под ограничения не попали лишь поставки по межправительственным соглашениям.

Регион обеспечен необходимыми лимитами по поставкам и запасам топлива

Краевой оперативный штаб рассмотрел ситуацию с обеспечением топливом АЗС Прикамья. Пермский край обладает необходимыми лимитами по его поставкам и запасам.

Компания «ЛУКОЙЛ» подтвердил приоритетное снабжение районов Прикамья, где в основном представлены ее заправки. Поставщик топлива в регион заверил о перестройке логистики для ритмичного снабжения АЗС. На заправки для работы дополнительно привлекут сотрудников.

Пермское УФАС сообщило о росте поставок топлива за последнюю неделю. Сейчас можно говорить, что идут не только поставки, но и формируется запас топлива. Это необходимо для сбалансированности рынка нефтепродуктов и равномерного распределения топлива по АЗС.

Причины очередей за топливом на АЗС Прикамья

Аналитики компании «ЛУКОЙЛ» подсчитали покупательскую активность на заправочных станциях сети в Пермском крае. Более 40% клиентов покидают заправку, заполнив бак меньше, чем на 30 литров. Почти четверть водителей заливают в бак менее 20 литров. Определенный процент автолюбителей выстаивает очередь, чтобы заправить в бак от 2 до 5 литров.

Логика автомобилистов проста: увидел стрелку ниже половины – срочно долил. Математика жестока: если из 10 стоящих в очереди машин четыре приехали только «долить», время ожидания для остальных увеличивается в разы.

«Это классический эффект самосбывающегося пророчества – боясь остаться без топлива, водители создают дефицит свободных колонок», – считают в компании.

Если у вас в баке больше 20 литров, что соответствует 200 км пробега в городе, лучше уступить дорогу тем, у кого лампочка действительно «горит».

Лимиты на продажу топлива и режим работы АЗС

Часть АЗС в Пермском крае установили лимит на заправку автомобильным топливом. По информации на утро 11 июля, в бак предлагают залить от 20 до 30 литров бензина.

Что касается дизельного топлива, то АЗС сети «Нефтехимпром» установили лимит в 200 литров. Компания также сообщила об увеличении количества АЗС, работающих в круглосуточном режиме. Плохая новость на 10 июля – отсутствие бензина.

Для физических лиц круглосуточно работают АЗС: в Перми – ул. Макаренко, 27, ул. Промышленная ул., 107Б, ул. Писарева, 2В, ул. Трамвайная, 35/1, ул. Ушакова, 41, ш. Космонавтов, 427; 478 км трассы «Пермь – Краснокамск»; Чусовой – ул. Юности, 22; Красный Яр – Большесосновский округ в урочище Сотельное; Молебка - Кишертский округ. Остальные АЗС сети работают по дневному режиму работы с 07:00 до 22:00.