«Последний месяц она вообще не спала»: в Пермском крае при странных обстоятельствах пропала медсестра

О судьбе Евгении Гайдаржи ничего не известно с 13 июля. Фото: Информ Губаха

В Пермском крае пропала 40-летняя Евгения Гайдаржи. Она живет на улице Суворова в Губахе. О ее судьбе ничего не известно с 13 июля. Мы поговорили с сестрой Евгении Татьяной и узнали подробности ее исчезновения.

- Женя работала администратором в "Медлабе", по образованию она медсестра, - рассказывает Татьяна. - Не так давно она стала чувствовать себя плохо: постоянная усталость, вялость. У нее не было ни сил, ни желания что-то делать. Понять, что с ней происходит, она не могла, пошла к экстрасенсам и те сказали, что на ней порча.

Фото: Информ Губаха

После этого Евгения стала часто нервничать, дома начались ссоры.

- А когда муж потерял телефон, в котором были данные банковских карт, у нее случился нервный срыв. Она начала твердить, что мошенники возьмут на нее и мужа кредиты, что оставят их без квартиры. Очень похудела, расчесала все тело, а последний месяц вообще не спала.

Татьяна забрала сестру к себе пожить. Думала, что ей станет лучше. Но лучше не становилось и тогда Таня предложила Евгении полечиться.

- Она согласилась, мы сели в такси, но когда Женя увидела больницу, выскочила из машины и убежала. Я догнала ее, привела домой к мужу, а сама ушла на работу. Вечером пришла ее проверять, она снова твердила про мошенников, что они все заберут. Я предложила ей снова ко мне, но она сказала, что будет ждать мужа с работы. Я уехала домой, а позже позвонил ее муж и сказал, что Женя убежала. С того дня мы ее больше не видели.

Сотового телефона у Евгении нет. Как рассказала Татьяна, она сдала его в полицию, чтобы те проверили, не добрались ли до его данных мошенники .

Кроме мужа дома Евгению ждет 15-летнйи сын. Всех, кто видел Евгению, Татьяна просит звонить ей по телефону 89082618015, либо в полицию, по номеру 102, заявление о ее исчезновении Татьяна написала 14 июля.

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