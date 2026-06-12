«Я вам сейчас это рассказываю, а у самой мурашки по коже бегут»: в Перми за два месяца до рождения дочери пропал молодой отец

Во время исчезновения сожительница Станислава была на седьмом месяце беременности. Фото предоставлено родными пропавшего

Девять лет назад, 29 мая 2017 года, в Перми при странных обстоятельствах пропал 25-летний Станислав Никулин. В тот день он поехал на Гознак, в мастерскую по ремонту телефонов, и с тех пор ни родители, ни будущая жена его не видели. На тот момент Стас готовился стать отцом, работал, жил с любимой женщиной и исчезать вот так бесследно в его планы наверняка не входило. Но чреда событий, которая произошла уже после его исчезновения, заставляет родных задуматься о том, что все могло произойти не случайно. В этом материале рассказываем загадочную историю исчезновения молодого отца.

Случайная встреча

Станислав родился в Кизеле. С детства увлекался радиоэлектроникой, чинил сломанную бытовую технику и рос очень рукастым парнем. После армии брался за любую работу – был и копальщиком на кладбище, и строителем, работал вахтами. В 2014-м друзья предложили ему переехать в Пермь, мол, город-миллионник, есть где разбежаться.

- Сюда он приехал со своей девушкой, но вскоре они расстались, - рассказывает бывшая сожительница пропавшего Светлана. - Она вернулась в Кизел, а он остался – работал в хостеле охранником и жил там. Я в то время занималась техническим обслуживанием зданий, в которых работают мировые судьи, и в одном из таких сломалась дверная ручка. Мастера я найти не могла, позвонила на старую работу в хостел, по дружбе попросить кого-нибудь рукастого, и ко мне приехал Станислав. Он сделал все быстро и качественно, и я предложила ему работать со мной. Он согласился и вскоре у нас закрутился роман, а потом он переехал ко мне жить.

Радовался, что станет отцом

За все два года отношений Стас и Света практически не отходили друг от друга. Вместе работали, вместе отдыхали, навещали родственников по обеим сторонам, а в конце 2016-го приехали к родным Стаса с радостной вестью, рассказать, что Света беременна. К тому моменту у нее уже было двое детей от предыдущего брака.

- По правде сказать, беременность стала неожиданностью для нас обоих. Он думал, что бесплодный, а я…в общем я тоже думала, что не забеременею. Как бы то ни было, Стас искренне радовался, что станет отцом, только всегда повторял, что боится новорожденных: «Они же такие маленькие, хрупкие, как их держать, а если я уроню?» - растерянно спрашивал Стас будущую жену. Она успокаивала: «Все будет хорошо, мы со всем справимся». Родные Стаса тоже их поддерживали и были рады скорому пополнению.

Стас и Света потихоньку готовились к появлению ребенка. Они уже знали, что будет девочка, присматривали кроватку, детские вещи, игрушки, но тут наступило 29 мая 2017 года. В тот день Стас, как обычно, был на работе вместе со Светой. Она занималась документами, а у него работы не было, и он маялся от безделья. Видя это, Света предложила ему съездить отдать телефон в ремонт.

- Он давно хотел его починить, купил запчасть, но все не мог съездить в мастерскую, а тут как раз появилось свободное время, и я его отправила, - говорит Светлана.- Около 16.00 он приехал на Гознак, но там ему сказали, что запчасть, которую он принес, нерабочая. Ему пришлось ехать на Центральный рынок, менять запчасть и возвращаться. Последний раз мы созванивались около 18.00. Он сказал, что сдает телефон и перезвонит около 20.00. С тех пор ни я, ни родные его больше не видели.

Странные детали

Искали Стаса по стандартной схеме – сначала было заявление в полицию, потом беганье по городу с друзьями и родственниками, письмо в передачу «Жди Меня», а когда ничего не помогало, Светлана, сестра и мама Стаса, как и многие женщины, впавшие в отчаяние, пошли по гадалкам.

- Первое время после исчезновения я работала допоздна, лишь бы не думать о плохом, - говорит Светлана. – Потом родилась дочь, и думать о чем-то у меня уже просто не было времени, кроме нее, я ведь еще двоих детей поднимала. Только спустя несколько лет, когда появилось время и поутихли эмоции, я начала прокручивать в голове день его исчезновения и стала обращать внимание на странные детали.

Светлана вспомнила, что в тот день, 29 мая, выйдя с работы, Стас не сразу поехал в мастерскую. Перед этим он забрал из машины папку со всеми своими документами. Там были его паспорт, корочки о получении ряда специальностей, документы о том, что он учится на права, и еще какие-то важные бумаги.

- А когда я вспомнила слова одного из ясновидящих, что Стас жив, но либо у него что-то перемкнуло в голове, и он уехал, либо он намеренно решил круто изменить свою жизнь - стала сомневаться в случайности его исчезновения, - говорит Светлана. – А еще вспомнила странный разговор, который состоялся через два месяца после его исчезновения. Мне позвонил какой-то парень из Березников и сказал, что несколько месяцев назад он обменялся со Стасом мобильниками, и теперь ему нужно вернуть свой телефон. Сказал, что до Стаса не смог дозвониться, а мой номер в свое время ему оставил сам Стас. Но когда я рассказала, что Стас пропал, и я начала задавать уточняющие вопросы, этот парень стушевался, отключился и больше не брал трубку.

Долгие размышления о судьбе Стаса натолкнули Светлану на мысль, что ему могли предложить заработать легкие деньги, и он согласился.

- Он ведь понимал, что скоро я уйду в декрет, у нас появится третий ребенок, и первое время ему придется поднимать семью. Поэтому мог согласиться на какую-нибудь авантюру, а там что-то случилось. Он ведь у меня достаточно легковерный был, ведомый.

Светлана вспоминает, что после исчезновения ее часто спрашивали, не было ли в семье ссор, конфликтов, из-за которых Стас мог бы от нее уйти.

- Но ничего такого не было. Мы планировали пожениться, думали о будущем, о каком-то бизнесе. Да, я девушка с характером, но на наши отношения это никак не влияло. У него была полная свобода действий. Возможно, он от меня что-то скрывал или разлюбил, но не осмеливался мне об этом сказать, не знаю, но, наверное, я бы это почувствовала. За это время я столько версий у себя в голове прокрутила, что сейчас уже и не знаю, какая правдоподобнее. Но сердцем я чувствую, что он жив, и, как и сказал тот экстрасенс, просто захотел круто поменять свою жизнь и нам его не найти, если он сам того не захочет.

«Твой папа пропал»

Сейчас Светлана живет в Ростовской области и несколько раз в год приезжает в Пермь. Их общий со Стасом ребенок, девочка, уже взрослая. Она ходит в школу и порой спрашивает, где ее папа.

- Нашу девочку зовут Яной, и она сама выбрала себе имя, - рассказывает Светлана. – Еще до ее рождения мне приснилось, что гуляю с ней в коляске и спрашиваю, какое бы имя она хотела носить, назвала ей три, и она выбрала имя Яна. Все, что у нее есть от папы, это только его фотография. Когда она меня спрашивает, где он, я отвечаю ей честно, что не знаю, что он пропал. Она не задает лишних вопросов. Знаете, порой дети куда умнее взрослых. Яна говорит, что, наверное, ее папа на спецоперации. Вот такое объяснение она себе придумала, и я ее в этом не переубеждаю.

«Говорю вам и мурашки по коже бегут»

Сестра Станислава Александра и его мама Елена также вспомнили о двух странных моментах, которые произошли вскоре после его пропажи.

- Спустя примерно полгода после исчезновения друг детства Стаса рассказал, что видел его в Перми, - говорит Александра. – Тогда друг еще не знал, что мы его ищем. Стас, по его словам, был каким-то нервным и куда-то спешил, успел только пожать ему руку, сел на заднее сиденье тонированной машины и уехал. На брата это вообще не похоже, с этим другом он не виделся несколько лет, и будь у него все в порядке, нашел бы время поговорить. Но еще более странно то, что когда я рассказала об этом случае следователю, друг стал говорить, что никакой встречи не было. А спустя еще какое-то время в квартиру наших родителей в Кизеле, где раньше жили и мы со Стасом, приехал неизвестный мужчина и хотел передать какие-то документы Стаса, дома никого не было, и он уехал. О нем нам после рассказывали соседи, с которыми он говорил, но что за мужчина и что за документы он хотел передать, нам выяснить так и не удалось.

Мама Станислава Елена до сих пор не понимает, что за мужчина приезжал с документами ее сына и почему он не передал их в полицию.

- Когда к нам пришел тот неизвестный, мы с мужем были на вахте, - рассказывает Елена. - Ему попался сосед со второго этажа, но документы сына он брать не стал и даже не надоумил отнести их в полицию или хотя бы к соседке напротив, она бы точно забрала и потом передала нам. Что это был за мужчина, связан ли он как-то с моим сыном или просто нашел эти документы и что вообще за документы у него были, остается только гадать.

Встречу с другом детства Елена считает очень странной.

- Они с этим парнишкой вместе росли, дружили и в летние каникулы вместе ездили в Усолье: мой сын к бабушке, а этот парнишка к своим родным, и гоняли там на велосипедах. Потом жизнь их раскидала, и к моменту той встречи в Перми они не виделись уже три года. Друг думал, что Стас хоть что-то о себе расскажет, хоть пять минут поговорит, но тот лишь пожал руку, сел в эту тонированную машину и уехал. Куда, зачем?

В отчаянии Елена решила обратиться к ясновидящим. Справедливости ради стоит сказать, что деньги с Елены не брали, а свои догадки высказывали лишь по дате рождения и имени, даже не просили фотографию.

- Одна из них рассказала, что якобы Стаса зарезал какой-то мужчина по имени Игорь с рябым лицом. Тело скинул в речку, и мы его не найдем. Это произошло в городе или поселке недалеко от Перми, название которого начинается на букву "П". Мы с мужем думаем, что речь идет о Полазне. Еще эта ясновидящая якобы связалась с душой моего сына. Он сказал молиться за него и что он хочет обнять какую-то девочку, имя которой начинается на букву "Д", у Стаса есть племянница Дарина. Говорю вам это, а у самой мурашки по коже бегут. Но в ее версию верить, конечно, не хочется.

Были и другие экстрасенсы: одни говорили, что Стас жив, но находится в неволе, другие — что сам вернется домой.

- А еще однажды мне снился сон. Как будто я разговариваю с женщиной по телефону, и она мне говорит, где искать сына. Но связь такая плохая, что я ее еле слышу. Вот сейчас вам это говорю, и опять меня мурашки пробирают. В том сне она говорила, что у сына вся голова в шишках, и он работает в каком-то заброшенном красном кирпичном здании на трассе возле Кунгура. После этого сна я сразу подумала про рабочий дом, что Стасу могло стать плохо и его туда завербовали. У Стаса были проблемы со здоровьем: после смерти отчима, который был ему вместо отца, у него случились припадки наподобие эпилептических. Но диагноз ему не ставили, он в свое время так рвался в армию, прошел две комиссии и ушел служить. А через полгода у него случился приступ. Его положили в госпиталь Бурденко, какое-то время он был в реанимации, у него брали пункцию, но ничего не нашли. Вот я и думаю: может, у него случился приступ и стало что-то с памятью, или просто его забрали в этот рабский дом. В общем, от всех размышлений за эти годы у меня уже голова кругом идет, но знаете, что я скажу: уж лучше узнать правду, какой бы она ни была, чем жить вот так, мучиться и гадать, где твой сын.

Если у вас есть какая-либо информация о том, что произошло со Станиславом Никулиным, пишите в редакцию Комсомольской правды в Перми ВКонтакте или на почту: boris.merkushev@phkp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефон включился через месяц за 100 километров от дома: тайна пропавшей в Пермском крае 21-летней студентки

Наталью Рачеву ищут с 2008 года (Подробнее)