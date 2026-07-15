Пьяный полицейский Павел Санников врезался в ВАЗ, где ехали молодые люди, а после столкновения убежал в лес. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, в Свердловском районном суде вынесли приговор бывшему полицейскому Павлу Санникову. Его признали виновным в ДТП, где погибли двое 21-летних парней, и приговорили к 10 годам колонии общего режима. После приговора мы поговорили с родными погибших.

Жуткая авария, напомним, произошла 26 октября 2025 года в 02.15 на 2 км автодороги «Новые Ляды – Сылва». Пьяный 42-летний Павел Санников не справился с управлением своей «Тойоты», выехал на полосу встречного движения и врезался в «ВАЗ 2114». Травмы от удара оказались смертельными для пассажира отечественной легковушки Матвея Окишева и водителя Дениса Миченкова. Еще двух пассажиров ВАЗа - молодого человека и девушку погибшего водителя - увезли в больницу, третий пассажир отделался испугом.

После аварии машина экс-полицейского загорелась. Фото предоставлено Петром Поляковым

- Я кричал ему (Павлу Санникову - ред.), чтобы он помог, но он посмотрел на меня и убежал, - уже после аварии расскажет "КП-Пермь" потом тот самый третий пассажир.

Машина, в которой ехали молодые люди. Фото предоставлено Петром Поляковым

Павел Санников убежал в лес, а потом домой, где его и задержали. В краевом главке МВД тогда сообщали, что в ночь аварии Санников не был на службе, и что его уволят по отрицательным мотивам.

Как рассказали «КП-Пермь» родные погибших, на предварительном следствии свою вину экс-полицейский не признавал. Сначала говорил, что спал на пассажирском сидении, и проснулся от сильного удара, потом, что молодежь сама виновата в аварии, мол, петляла по дороге. Но позже пришли результаты экспертиз, где было доказано, что именно Санников сидел за рулем, и что именно он выехал на встречку. И тогда, то ли от безысходности, то ли от осознания случившегося, Санников впервые признал вину. Это произошло в мае, на очередном заседании о переизбрании меры пресечения, а уже на следующем заседании, когда начался непосредственно сам судебный процесс, Санников принес родным погибших ребят извинения – тоже впервые.

- Говорит, что все осознал, что раскаивается, что в СИЗО ставил свечки за упокой души Матвея и Дениса, – говорит «КП-Пермь» папа Матвея Андрей Окишев. – И я прекрасно понимаю, что он не хотел, чтобы так вышло, но почему сразу не признаться, не извиниться? Зачем ребят обвинять, зачем придумывать, что за рулем не сидел, убегать…Если бы он вел себя по-другому, возможно и мы бы с каким-то пониманием к этому подошли.

Павел Санников заметно похудел. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В тот роковой вечер Матвей вообще не должен был оказаться в машине. Он был в Новых Лядах у друга и захотел приехать домой к родителям, чтобы повидать младшую сестренку и братика.

- Своих младших брата и сестру он очень любил, у нас вообще очень дружная семья и родня, - продолжает Андрей. – Матвей позвонил своей однокласснице Алене, она же и девушка погибшего водителя Дениса, и сказал, что если они поедут в Сылву, чтобы захватили его, так и вышло.

Матвей бесконечно любил свою младшую сестру и младшего братика. Фото предоставлено родными погибшего

Новость о смерти Матвея повергла в шок всех его родственников, но хуже всего она сказалась на здоровье его дедушки, папы Олеси, – у него случилось два инсульта.

- Первый произошел почти сразу после смерти Матвея, - говорит Андрей. – Смотрю, на похоронах у Василия Ивановича взгляд какой-то странный, что-то сам с собой разговаривает, смеется. Мы увезли его в больницу, а там нас огорошили, мол, на днях у него случился инсульт. Потом, когда уже начался суд, случился второй.

Как вы держитесь? Стало хоть немного легче? – осторожно спрашиваем Андрея.

- Нет, становится только хуже, с каждым днем все яснее осознаешь, что твой сын больше не позвонит, не улыбнется…

На приговоре, как и на всех заседаниях суда, были и мама Матвея Олеся, мама погибшего Дениса и Алена. Но их мы не стали мучить расспросами, чтобы понять, что они чувствуют, достаточно было посмотреть им в глаза.

Родственники Павла Санникова и его адвокат от комментариев отказались. Но, судя по всему, приговор они будут обжаловать.

Кроме 10 лет заключения, Павел Санников также должен выплатить порядка 10 миллионов родителям Матвея, маме Дениса и пострадавшим а аварии пассажирам.

Денис Менченков родом из Новых Лядов. Тем летом парень вернулся из армии, хотел жениться, и уже сделал своей девушке предложение. Денис хотел поступить в колледж и профессионально заниматься футболом. Фото: Подслушано Подсмотрено Сылва

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О том, какими были Денис и Матвей, мы рассказывали в наших ранее опубликованных материалах.

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