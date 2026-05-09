Авария, в которой погибли двое 21-летних парней, произошла в октябре прошлого года. Фото: Борис Меркушев/Родные погибших

В Перми начался суд над экс-полицейским Павлом Санниковым, которого обвиняют в аварии с двумя погибшими. Мы побывали на заседании о продлении меры пресечения и пообщались с родственниками погибших парней.

Напомним, 26 октября в 02.15 на 2 км автодороги «Новые Ляды – Сылва» пьяный 42-летний Павел Санников не справился с управлением своей «Тойоты», выехал на полосу встречного движения и врезался в «ВАЗ 2114». Травмы от удара оказались смертельными для пассажира отечественной легковушки Матвея Окишева и водителя Дениса Миченкова. Еще двух пассажиров ВАЗа - молодого человека и девушку погибшего водителя - увезли в больницу, третий пассажир отделался испугом.

- Я кричал ему (Павлу Санникову - ред.), чтобы он помог, но он посмотрел на меня и убежал, - расскажет потом тот самый третий пассажир.

После аварии машина экс-полицейского загорелась. Фото предоставлено Петром Поляковым

Павел Санников убежал в лес, а потом домой, где его и задержали. В краевом главке МВД тогда сообщали, что в ночь аварии Санников не был на службе, и что его уволят по отрицательным мотивам. Что, надо полагать, и сделали.

Машина, в которой ехали молодые люди. Фото предоставлено Петром Поляковым

В день заседания в узеньком коридоре здания Свердловского районного суда, на третьем этаже, напротив кабинета, где избирали меру пресечения Санникову, собралось около 10 человек. Все эти люди – родственники и друзья погибших парней.

- Он ведь случайно в той машине оказался, просто хотел, чтобы его довезли до дома, - говорит мама погибшего 21-летнего Матвея Олеся.

Рядом с ней стоит невысокого роста девушка.

- Это Аня, невеста Матвея, - объясняет Олеся. – Они планировали пожениться.

- Как вы познакомились? – спросил я у девушки.

- В колледже, он мне написал, и мы стали встречаться, - говорит Анна.

Матвей Окишев вырос в поселке Сылва. Около пяти лет назад он перебрался в Пермь и выучился на медбрата. Матвей работал лаборантом в наркодиспансере, планировал поступить в медицинский университет на стоматолога. Фото предоставлено близкими погибшего.

- Он (Павел Санников – ред.) не только моего сына убил, он всех нас убил, - не скрывая слез, говорит Олеся.

Слезы льются и у Анны, и это понятно. Все мы знаем, что время не лечит, оно просто притупляет чувства, а со дня смерти Матвея прошло всего полгода.

- Он всем всегда хотел помочь, особенно животным, то кошечку домой принесет, то собачку, - продолжает Олеся. – Однажды принес крохотного котенка, новорожденного, было ясно, что он не выживет, но Матвей несколько ночей вставал через каждые два часа, кормил его из пипетки и старался выходить. Он был очень добрым…

Матвей бесконечно любил свою младшую сестру и младшего братика. Фото предоставлено родными погибшего

Матвей с братом Назаром. Фото предоставлено родными погибшего

Денис Менченков родом из Новых Лядов. Тем летом парень вернулся из армии, хотел жениться, и уже сделал своей девушке предложение. Денис хотел поступить в колледж и профессионально заниматься футболом. Фото: Подслушано Подсмотрено Сылва

Пока мы говорили, не заметили, как стрелка часов перешагнула за 16.30, и процесс уже должен был начаться. Уже и обвиняемого завели в зал суда. Туда же зашли его адвокаты, но родственников в зал не пускали. Началось возмущение и кто-то, не выдержав, открыл дверь зала заседаний.

- Вы посмотрите, как его (обвиняемого - ред.) адвокат там улыбается, - возмущается дядя Матвея Анатолий.

Судя по всему, адвокат обвиняемого, человек весьма позитивный и острый на язык. Когда журналист «Комсомолки» пришел к секретарю судьи, чтобы заявить о своем желании присутствовать на процессе, адвокат бросил: «Вас нам только здесь не хватало» и заметил, что это была ирония.

А второй адвокат подсудимого, как показалось многим родственникам, весьма резко ответила секретарю судьи, которая напомнила, что заседанию бы пора уже начаться, а они все еще разговаривают со своим подзащитным.

В общем, напряжение между защитой обвиняемого и пострадавшими, что называется, нависло в воздухе.

Зашла судья – Татьяна Хуснуллина, за ней пустили родственников погибших парней, пострадавших. Большинство людей осталось в коридоре, так как они проходят по делу в качестве свидетелей и при избрании меры пресечения их нахождение в зале суда не обязательно. В зале суда были отец Матвея и мама Дениса, пострадавшие Алена Картышева и Георгий Сарапульцев.

Адвокаты обвиняемого и он сам были против присутствия прессы. Потерпевшие и обвинение, наоборот. В итоге судья Татьяна Хуснуллина разрешила журналисту освещать судебный процесс, подчеркнув, что никаких препятствий для этого нет.

На суде прокурор напомнила, в чем обвиняется Павел Санников, зачитали характеристику. Павел Санников женат, у него есть двое детей, он положительно характеризуется по месту работу и раньше не был судим.

Казалось, что ничего нового мы не узнаем, но неожиданно подсудимый признал свою вину.

Неожиданно, потому, что на следующий день после аварии, когда Санникову также избирали меру пресечения, он вину не признавал. Не признавал он и ее все время, что шло следствие, рассказали нам родные погибших парней.

- Как думаете, почему он сделал это сейчас? – спросили мы у родных погибших.

- Захотел, чтобы его домой отпустили, вот и заговорил по-другому, - рассуждает Анатолий. – Он ведь даже на очной ставке не признавался ни в чем.

В итоге судья Татьяна Хуснуллина продлила нахождение Павла Санникова в СИЗО на месяц и 29 дней.

Адвокат потерпевших Павел Ложкин говорит, что рассуждать о том, какой срок может получить Павел Санников, пока рано. Но ему предъявление обвинение в тяжком преступлении. За него предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы. Кроме этого, обвиняемый был пьяным и сбежал с места аварии, что, естественно, будет учитываться судом и не в его пользу При этом наличие детей и положительные характеристики станут смягчающими обстоятельствами.

Также Павел Ложкин добавил, что родители Павла Санникова через своего адвоката предлагали помощь пострадавшим.

- Мы хотим, чтобы это дело получило максимальную огласку, - сказали родные и близкие погибших ребят.

"Комсомолка" будет продолжать следить за развитием событий.

