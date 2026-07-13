Пытался спасти дом: в Кизеле трагически умер местный житель

Фото: Виталий КОКШАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суперциклон, который бушевал в центральной России в минувшие выходные, принес сильные ливни и в Пермский край. Больше всего от разгула стихии пострадало село Кын и город Кизел. В Кыну до сих пор ищут 28-летнюю девушку, которую унесло течением, а в Кизеле, как оказалось, погиб 70-летний мужчина.

- Из-за сильных дождей начало топить подвал многоквартирного дома на улице Физкультурников, - рассказывает "КП-Пермь" житель Кизела. - Житель дома взял электрический насос и поставил его в подвале. Но вода прибывала быстрее, чем насос ее откачивал. В итоге насос ушел под воду, а мужчину насмерть ударило током.

В краевом следственном комитете "КП-Пермь" подтвердили смерть мужчины. Сейчас следователи проводят проверку. Также следователи проводят проверку об исчезновении 28-летней жительницы села Кын.

Напомним, что из-за сильных ливней в Кыну из берегов вышли четыре реки - одноименная Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка, а из-за того, что село расположено в ложбине, последствия оказались катастрофическими. Большая вода разрушила четыре моста, несколько домов, затопленными оказались около 10 усадебных участков. На подъезде к Кизелу затопило железную дорогу, а в Кизеловском округе, в поселке Южно-Коспашский обрушился мост. Как эти населенные пункты переживали непогоду, читайте в нашем ранее опубликованном материале.

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