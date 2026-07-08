«Вокруг его смерти много странностей»: сестра загадочно умершего молодого инженера не верит в его случайную гибель

Андрей Мальцев умер при странных обстоятельствах в конце апреля. Фото: личная страница погибшего в соцсетях.

Ранним утром 25 апреля на земле возле дома по улице Соликамской, 307 прохожие увидели полураздетого молодого человека. Это был 30-летний инженер-конструктор ООО " ТеплоЭнергоПром" Андрей Мальцев. Он дышал, но был без сознания. Очевидцы вызвали скорую, но пока врачи ехали, Андрей умер. Полицейские начали проверку, тело Андрея отправили на экспертизу, а единственному родному человеку умершего, сводной сестре Наталье, сказали ждать результатов два месяца. Недавно проверка закончилась. Криминала в смерти Андрея экспертиза не нашла, дело возбуждать не стали, и материалы проверки убрали в архив. Но Наталья и друзья Андрея не верят, что он умер случайно и считают, что вокруг его смерти много странностей.

Наталья рассказала «КП-Пермь», каким был ее брат и об обстоятельствах его смерти.

- В 2005 году у Андрея умерли оба родителя, а так как я старше брата на 15 лет, мне разрешили оформить над ним опеку. Андрей рос хорошим, добрым ребёнком. В 2014 году закончил школу в посёлке Майкор Юсьвинского района, и в этом же году поступил в Пермский национальный исследовательский политехнический университет. А еще через пять с половиной лет вышел оттуда с дипломом инженера горного дела.

В день трагедии, 24 апреля, Андрей был с коллегами на корпоративе. В 21.45, он вызвал такси с улицы Смирнова, 1Г, и поехал в сторону дома – в микрорайон Левшино, но на полпути вышел из машины.

- Через несколько дней после смерти брата с нами связался таксист, который довозил брата и попросил не думать, что он каким-то образом может быть причастен к его смерти. Он сказал, что три года работает в такси класса комфорт, и никогда не попадал в подобные ситуации. По его словам, в тот вечер он всю дорогу спрашивал у брата о самочувствии. Андрей действительно был выпивший. По словам водителя, Андрей отвечал, что все в порядке, а когда у ж/д путей скопилась пробка и такси остановилось, молча вышел из машины и направился в сторону улицы 1905 года.

Таксист сказал Наталье, что из-за ж/д путей сразу поехать вслед за Андреем не смог, а когда развернулся и поехал, уже не смог его найти. Водитель постоял полчаса, связался со службой поддержки, поехал на мойку, взял новый заказ и…увидел Андрея! Он шел у заправки весь грязный. Но говорить с ним и тем более сажать в салон таксист не стал и уехал.

- Но в тот день шел дождь, и зачем водителю было ехать на мойку, непонятно, - рассуждает Наталья. – Нашли Андрея какие-то рабочие ранним утром. На нем не было куртки и штанов – он был лишь в футболке, трусах, носках и одном кроссовке. Пропали рюкзак, телефон и ключи от квартиры. Из вещей были лишь зарядка для телефона, две банковские карты, скидочные карты и пропуск на работу. А телефон Андрея нашли только через два дня, причем рядом с тем местом, где и его самого, хотя уже в первый день и полицейские, и друзья Андрея все там осмотрели.

Вскрытие показало, что Андрей умер от ВСС - внезапной сердечной смерти. По сути, это та же остановка сердца, только ВСС — это клинический диагноз, который означает ненасильственную смерть, наступившую внезапно (обычно в течение часа после появления острых симптомов) из-за проблем с сердцем. А остановка сердца — это непосредственный механизм, который к этому приводит.

Результаты вскрытия тела Андрея. Фото предоставлено сестрой умершего.

А недавно полицейские получили результаты анализов крови Андрея и сообщили Наталье, что он умер от переохлаждения. Как связаны переохлаждение и внезапная сердечная смерть, Наталья будет узнавать через месяц. В конце июля полицейские дадут ей возможность ознакомиться с материалами проверки. Кроме прочего, в них будут и показания таксиста, которые он давал работодателю во время внутренней проверки.

Недавно Наталья обратилась с заявлением в краевую прокуратуру. В нем она выразила несогласие с отсутствием криминального следа в смерти брата. Ей пришел ответ, что ее заявление рассмотрят и ответят в течение 10 дней.

Друзья Андрея, как и Наталья, не верят в его случайную смерть. Говорят, что он вел здоровый образ жизни - дома у него стояла беговая дорожка.

- Все коллеги и друзья моего брата говорят, что от него плохого слова не слышали, что он совсем неконфликтный человек, и даже если его будут провоцировать , он просто уйдет. Очень хочется разобраться, что такого могло произойти в такси, что человека не довезли до дома, а высадили где-то по дороге в безлюдном месте.

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