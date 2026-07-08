Одна сорвалась со скалы в воду, вторая пыталась ее спасти: подробности гибели туристки на сплаве по Чусовой

Трагедия развернулась 3 июля во время сплава по реке Чусовая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны подробности ЧП со сорвавшимися со скалы в Пермском крае туристками.

Напомним, 3 июля, две туристки - 45 и 46 лет - решили подняться на вершину скалы «Камень Желтый» в Лысьвенском округе, но сорвались и упали в воду. Она женщина погибла на месте, вторая с травами попала в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета, на вершину скалы женщины поднялись, чтобы сфотографироваться.

- 45-летняя женщина сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая участница сплава при попытке помочь своей знакомой также упала в воду и получила травму головы. Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщил «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, туристов было около 20 человек. В МЧС о своем сплаве они не сообщили, то есть группа не была зарегистрирована. Когда произошла трагедия, туристы помогали пострадавшим. И погибшая, и пострадавшая - пермячки.

После трагедии власти округа обратились к туристам и попросили не лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения.

- Крутые склоны, скользкие камни и неустойчивые выступы несут серьезную угрозу. Такие «приключения» могут обернуться трагедией. Категорически нельзя сплавляться по реке без спасательного жилета. Вода может быть коварной: даже на спокойных участках бывают скрытые течения и неожиданные препятствия. Спасательный жилет — это ваша страховка и шанс избежать беды, - напомнили туристам власти.

Село Кын находится в Лысьвенском округе и считается одним из самых живописных мест на Урале, поэтому пользуется большой популярностью серди туристов. «Камень Желтый» находится примерно в 20 километрах от села. Он представляет собой скалу с переменной высотой до 50 метров, растянувшуюся вдоль правого берега реки Чусовой. Свое название «Камень Желтый» получил из-за лишайников, которые растут на его поверхности и окрашивают скалу в желтоватый оттенок.

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