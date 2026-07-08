Хотели сфотографироваться: в Пермском крае две туристки сорвались со скалы

Вид с высоты на село Кын. Фото: Администрация Лысьвенского муниципального округа

Любовь к красивым видам и фото требует максимальной осторожности и внимательности. Администрация Лысьвенского округа сообщила о разыгравшейся трагедии в районе села Кын.

В минувшую пятницу, 3 июля, на вершину камня «Желтый» поднялись две женщины. Неосторожное движение привело к их падению с огромной высоты. Одна из них скончалась на месте, другая находится в реанимации с переломами и тяжелыми травмами.

«На сегодняшний день пострадавшая женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили «КП-Пермь» в краевом Минздраве.

Как рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе краевой прокуратуры, и погибшая и пострадавшая женщины - пермячки, обе были с группой туристов на сплаве.

Источник «КП-Пермь» добавил, что погибшая девушка была 1980 года рождения, пострадавшая - 1979 года рождения. Тургруппа, в составе которой они были, не была зарегистрирована.

Власти округа предупреждают, что для избежания больших неприятностей и беды не стоит лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения. Крутые склоны, скользкие камни и неустойчивые выступы несут серьезную угрозу. Такие «приключения» могут обернуться трагедией.

«Камень Желтый» - это скала, с переменной высотой до 50 метров. Она находится на правом берегу реки Чусовой. Желтоватый оттенок ему придают растущие лишайники. Напротив камня еще в середине прошлого века стояла деревня Веселый Луг. Теперь на ее месте у впадения реки Кисели в Чусовую находится большая поляна.

«Красивое место у нас здесь. Лес, река, а весной тут черемуха расцветала, много ее было, все бело. Вот сюда и ездили из Кына служащие да учителя отдыхать, веселиться. Так прозвали Веселым Лугом. Место шибко красивое было, да и народ веселый да хороший – от того и деревня называлась Веселый Луг. Это уж нынче почему-то Кисели называть стали», – говорили когда-старожилы местных красот.

UPD: «Во время самоорганизованного сплава по реке Чусовая женщины поднялись на скалу, чтобы сфотографироваться. 45-летняя женщина сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая участница сплава при попытке помочь своей знакомой также упала в воду и получила травму головы. Впоследствии она была госпитализирована», - сообщили подробности в краевом следственном комитете.

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