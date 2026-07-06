Пятиклассница из Прикамья взяла титул «Юная Мисс Россия Teen»

Алина Кобелева взяла титул «Юная Мисс Россия Teen». Фото: семейный архив.

В минувшие выходные в Москве прошел масштабный фестиваль моды и красоты «Beauty Russia – 2026». Мероприятие было приурочено к 104-летию со дня рождения легендарного модельера Пьера Кардена, который был Почетным Председателем жюри Фестиваля.

В жюри конкурса были известные российские продюсеры, музыканты и певицы. В этом году в конкурсе красоты появилась новое направление – ИИ-показ. С помощью искусственного интеллекта в сеть загружалась фотография участницы, создавалось видео с подиума, которое потом публиковали на специальную платформу в соцсети для голосования. Также в рамках конкурса красоты проходил мастер-класс по созданию образа для участия в конкурсе «Мисс Мира - 2026».

С помощью искусственного интеллекта в сеть загружалась и обрабатывалась фотография участницы. Фото: предоставлено Юлией Михайловной.

В «Beauty Russia – 2026» принимала участие и юная представительница Пермского края - 11-летняя Алина Кобелева из Кунгура, и девочка очень достойно показала себя.

Алина выступала под номером 21 и участвовала в двух номинациях: «Юная Мисс Россия - 2026» и в конкурсе талантов Best Talent Russia 2026 с эстрадным танцем «Кометы».

- Алина хорошо учится, закончила пятый класс на «4» и «5», изучает английский язык и пробует себя в роли блогера. Но главной ее страстью с пяти лет остаются танцы, - рассказала мама школьницы.

На «Beauty Russia – 2026» девочке из Кунгура предстояло выйти на сцену в национальном костюме, спортивной одежде и в вечернем платье.

- Участниц было много - более 90 человек, но в зале стояла очень дружеская атмосфера и все девочки друг другу старались помогать, - рассказала мама Алины. – А на церемонии награждения поздравили девчонок в каждой категории.

Алина Кобелева взяла титула «Юная Мисс Россия Teen», а в номинации «Танцы» ей досталось серебро.

- Мы безумно за нее рады, дочка получила приглашение для участия в следующем конкурсе, денежный сертификат и диплом, - говорит мама юной красавицы.

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