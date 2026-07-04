Хорошо учится, ведет блог и обожает танцы: 11-летняя Алина Кобелева из Кунгура выступает на фестивале Beauty Russia – 2026

Алина Кобелева живет в Кунгуре. Фото: семейный архив.

С 3 по 5 июля Москва стала центром притяжения для мира моды и красоты, принимая масштабный фестиваль «Beauty Russia – 2026». Мероприятие приурочено к 104-летию со дня рождения легендарного модельера Пьера Кардена. В этом году на престижную сцену, чтобы сразиться за титулы, вышла юная представительница Пермского края - 11-летняя Алина Кобелева из Кунгура.

Алина принимает участие сразу в двух номинациях: «Юная Мисс Россия - 2026» и в конкурсе талантов Best Talent Russia 2026 с эстрадным танцем «Кометы». Школьница из Кунгура выступает на фестивале под номером 21.

Подготовка к выступлению. Фото: семейный архив.

Несмотря на юный возраст, за плечами у девочки из Прикамья уже солидный опыт и внушительный список достижений.

Журналисты «Комсомольской правды» пообщались с мамой Алины, Юлией Михайловной, которая рассказала о талантах дочери.

- Алина – хорошо учится, закончила пятый класс на «4» и «5», - говорит мама. – Она с удовольствием изучает английский язык, а немецким занимается самостоятельно. Кроме того, дочка пробует себя в роли блогера, делясь мыслями о женской красоте. Но главной ее страстью с пяти лет остаются танцы.

Путь ко всероссийской славе у Алины начался прошлой осенью. Пермский региональный директор конкурсов красоты Наталья Соколова пригласила девочку на конкурс «Мини Мисс и Мистер Пермский край», где она взяла Гран-при. Победа открыла ей дорогу в столицу: в декабре Алина уже блистала на конкурсе «Little Мисс и Мистер Россия» в Москве, где получила титул «Королева бала России».

Полгода упорных тренировок и сейчас пятиклассница из Прикамья выступает на фестивале в честь Пьера Кардена.

- 4 июня уже будет выступление и награждение в нашей категории, - поделилась с журналистами мама девочки.

Победители фестиваля получат не только престижные титулы, но и приглашение на осенний фестиваль, который будет проходить на борту круизного лайнера.

В социальных сетях мама Алины обратилась к землякам с просьбой о поддержке: «Поддержите нашу землячку Алину Кобелеву из города Кунгур, претендующую на титулы «Юная краса России 2026» и «Best Talent World 2026». В свои 11 лет она не побоялась большой сцены, своим усердием, шармом и любовью к танцам покорила Пермский край, а теперь гордо представляет его на столичной сцене вместе со всемирно известными артистами и деятелями».

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