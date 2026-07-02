«Это взрыв какого-то космоса»: муж Катерины Шпицы поделился эмоциями от партнерских родов

Руслан своим присутствием поддерживал супругу в родах. Фото: страница ВК Катерина Шпица.

- Партнерские роды - тема интересная и непростая. Я хочу поделиться своими соображениями, как участник этого таинства, - поделился в соцсетях супруг пермской актрисы Катерины Шпицы.

Недавно Руслан Панов, записал видео «Партнерские роды. Мой опыт», в котором поделился эмоциями, пережитыми в момент рождения их сына Богдана. Напомним, в мае Руслан и Катерина стали родителями, а не так давно мальчика уже окрестили.

Как и у многих, у Руслана были определенные страхи:

- Страхов довольно много, начиная с того, что потеряешь интерес к своему партнеру, заканчивая тем, что, увидев этот процесс, может измениться отношение к ребенку.

Однако Руслан говорит, что шел на этот шаг сознательно: «Партнерские роды не имели для меня никаких альтернатив. Участвовать или не участвовать - для меня это было очевидно».

Участие в этом таинстве открыло для молодого отца сразу несколько сторон. Во-первых, он увидел тяжелый процесс, через который проходила его жена.

- Мне достаточно было держать ее за руку, успокаивать, разговаривать и что-то шептать на ухо, чтобы человек отвлекался. Во-вторых, когда ребенок только рождается, очень важно сразу прикладывать его к мужской груди, чтобы он почувствовал запах отца.

Еще один важный момент, по мнению Руслана, - это перерезание пуповины.

- Это процесс, который не оставляет никаких возможностей своего ребенка не любить. Перерезать пуповину медицинскими ножницами - это сложно, даже для меня - тренера с опытом и очень сильными руками. Ткань пуповины очень крепкая и эластичная.

Отец маленького Богдана с трудом описывает те эмоции, которые испытал, когда увидел появление сына и услышал его первый крик.

- Здесь нет места таким словам, как восторг, счастье или радость. Это взрыв какого-то космоса, при том, что мужчина находится в полном сознании и погружается в это таинство. Ты понимаешь, что именно сейчас родилась новая жизнь.

Этот опыт, безусловно, ничем незаменим. Руслан советует всем мужчинам участвовать в партнерских родах:

- Там нет ничего страшного, если вы доверяете своему партнеру и любите его. Рождение и смерть - это тот самый повод, когда мы, вне зависимости от того, насколько мы успешны в карьере или семье, можем совершить по-настоящему взрослые поступки.

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