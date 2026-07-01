Матвеева Глафира Викторовна: детский стоматолог, который превращает страх в улыбку

Фото предоставлено клиникой «Диомид»

В мире детской стоматологии есть специалисты, чья работа – не просто лечение, а настоящее искусство дарить уверенность и избавлять от страхов. К таким врачам, несомненно, относится стоматолог-ортодонт, детский стоматолог клиники «Диомид» Матвеева Глафира Викторовна.

Глафира Викторовна – это яркое воплощение молодого, но уже невероятно опытного и чуткого детского стоматолога. Ее природная доброжелательность и искреннее обаяние позволяют мгновенно установить контакт с маленькими пациентами. Она умеет слушать и слышать, понимать детские тревоги и превращать сложное лечение в увлекательную игру, где победа – за здоровой и сияющей улыбкой.

Неважно, впервые ли ребенок столкнется со стоматологом или уже имеет за плечами определенный опыт, – Глафира Викторовна найдет подход к каждому. Ее энергия, позитивный настрой и неподдельная любовь к детям создают атмосферу полного доверия и безопасности. Малыши чувствуют себя спокойно, родители – уверенно.

Именно поэтому отзывы о работе Глафиры Викторовны всегда наполнены теплотой и благодарностью. Родители отмечают не только высокий профессионализм врача, но и ее способность превратить визит к стоматологу в событие, которое не вызывает у ребенка негативных эмоций. Многие семьи, однажды познакомившись с Глафирой Викторовной, остаются ее постоянными пациентами, выбирая ее заботу и мастерство при каждой необходимости.

Адрес: г. Пермь, ул. Попова, 23

Телефон: + 7 (342) 248-10-50

Сайт: https://стоматолог-пермь.рф/

ВКонтакте: https://vk.com/diomidperm

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.