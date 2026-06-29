ЛДПР утвердила команду Пермского края на выборах в Госдуму

Участие в работе Съезда приняла делегация Пермского регионального отделения ЛДПР.

В Подмосковье состоялся XXXVIII Съезд ЛДПР, на котором партия утвердила кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы XI созыва и представила программу «100 дней преобразования России». Участие в работе Съезда приняла делегация Пермского регионального отделения ЛДПР.

Пермский край, как и на выборах 2021 года, вошёл в отдельную территориальную группу. Её возглавил руководитель Пермского регионального отделения ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Пермского края Олег Постников. В состав региональной группы также вошли руководитель аппарата регионального отделения Ян Романов, пресс-секретарь Екатерина Балыкина и депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Исаев.

На Съезде были утверждены и кандидаты по одномандатным округам Пермского края. По округу №62 ЛДПР выдвинула Яна Романова, по округу №63 — Сергея Исаева, по округу №64 — Екатерину Балыкину, по округу №65 — Олега Постникова.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил делегатам программу партии «100 дней преобразования России». Она объединила предложения, сформированные на основе обращений жителей страны, и включает инициативы по поддержке семей с детьми, развитию экономики, повышению доступности жилья, совершенствованию системы здравоохранения и образования, а также поддержке российских предприятий и работников.

- Эта программа — результат постоянного диалога с людьми. Многие предлоежния, вошедшие в неё, напрямую перекликаются с вопросами, которые жители Пермского края ежедневно поднимают на личных приемах, встречах в территориях и в рамках выездной приёмной Леонида Слуцкого. Это доступность медицинской помощи, поддержка семей, развитие промышленности, рост тарифов ЖКХ и качество жизни в малых городах и сельских территориях, - отметил руководитель Пермского регионального отделения ЛДПР Олег Постников.