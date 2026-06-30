Детский стоматолог Виктория Гребенкова: «Я всегда останусь для маленького пациента доброй зубной феей, которая выгоняет микроба из зубика»

Фото предоставлено клиникой «Юнит»

Гребенкова Виктория Алексеевна – детский стоматолог семейной клиники «Юнит» в Перми. Врач старается находить подход к каждому ребенку. Лечит зубы и в наркозе, и в сознании, выбирая щадящий для маленького пациента путь.

Если лечение проходит в сознании, то это всегда игры и разговоры. Например, у взрослых – «слюноотсос», а у маленьких пациентов это «слоник». У взрослых «анестезия», а у ребёнка – «варенье и морозик на щечке». Вариантов много, но это всегда что-то нестрашное для ребёнка.

«Я люблю свою работу детского стоматолога, и со временем это чувство только крепнет. Поначалу я думала, что главное в работе – это хорошо владеть техникой лечения и знать анатомию и материалы. Это, конечно, все важно, но спустя годы я начала понимать, что моя работа – это в первую очередь доверие. Доверие маленького пациента очень важно в моей работе. Почти каждый мой маленький пациент от одного только вида стоматологического кресла хочет сбежать подальше. Взрослые тоже боятся, начинают торговаться и падать в обморок от вида бор-машины. А дети – честные. Если ты, по их мнению, монстр, они тебе так прямо и скажут, а потом подарят фантик, и вы – лучшие друзья. Работа детского стоматолога – это как стендап: не знаешь, то ли запломбируешь, то ли сказку про зубную фею расскажешь, то ли тебе в процессе откусят пальцы. Зато когда пятилетка после лечения шепелявит тебе «Спасибо, это было не так уж и больно», ты понимаешь, что день прожит не зря», - поделилась Виктория Алексеевна.

Бывает, что полечить зубки можно только в наркозе, когда ребенок слишком маленький или когда нужно вылечить много зубов. В этом случае врач подбирает такой способ, чтобы ребенок ушел без стресса и пришел с уверенностью и радостью в глазах, рассказывая, как прошли его выходные и что интересного было в садике.

«Да, работа бывает непростой. Нужно постоянно учиться, появляются новые материалы, методики. Нужно уметь быстро переключаться и быть всегда доброжелательной и с улыбкой на лице, даже если день был тяжелый. Особая часть работы – это общение с родителями, ведь они тоже очень переживают. Важно объяснить родителям, для чего нужно лечить молочные зубы, как питание и гигиена влияют на здоровье полости рта и как подготовить ребёнка к визиту к стоматологу. Моя профессия соединяет науку и творчество. С одной стороны, здесь нужны глубокие знания анатомии, физиологии и современных методик лечения молочных зубов, а с другой – каждый ребенок уникален, и к каждому нужен свой подход. Кто-то хочет рассказать все свои истории: как он сходил в садик, что ему подарили родители и куда они поедут отдыхать. А кто-то просто хочет прийти, сесть в кресло, и чтобы с ним не разговаривали. Третьему же нужно дать привыкнуть к обстановке». В работе с детьми нет «просто вылечить зуб», здесь сначала нужно завоевать доверие. Поговорить об увлечениях друг друга. При этом я всегда останусь доброй зубной феей, которая выгоняет микроба из зубика, - рассказывает врач.

Виктория Алексеевна уделяет каждому маленькому пациенту достаточно внимания, чтобы ребенок и родитель не чувствовали себя обделенными вниманием. Во время приема врач объясняет все свои действия по шагам, чтобы ребенку было не страшно: «Я только посмотрю, возможно, ничего пока делать не буду. Немножко подую, это как маленький фен для зубика. Потом почищу зубик, будет немного щекотно».

Адрес: г. Пермь, ул. Революции, 3Г

Сайт https://skunit.ru

ВКонтакте: https://vk.ru/unitperm

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама. ООО «Юнит-Бэби», ИНН 5904216997, erid: 2W5zFGuppLZ