Благодаря высокому профессионализму и опыту Елены Бояршиновой пациенты сохраняют свои зубы, избегая удаления и имплантации

Фото предоставлено клиникой «АС».

Работая с операционным микроскопом, Елена Александровна Бояршинова видит и лечит мельчайшие повреждения, убирая только пораженные кариесом ткани зуба, даёт точный прогноз и выбирает максимально бережные решения. Благодаря её высокому профессионализму и опыту 23 года в области эндодонтии многие пациенты могут сохранить свои зубы, избегая удаления и последующей имплантации.

Елена Александровна ведет прием в стоматологии «АС» в Перми. Почему пациенты клиники выбирают именно ее:

• Спасение «безнадежных» зубов: Специализируется на сложной эндодонтии, успешно перелечивает каналы даже в самых трудных случаях.

• Высокая точность: Благодаря многократному увеличению операционного микроскопа Carl Zeis видит скрытые каналы, микротрещины и остатки старых инструментов, которые невозможно заметить невооруженным глазом.

• Комплексный подход: Проводит подробную диагностику и подключает смежных специалистов (ортопеда, хирурга, ортодонта), составляет понятный план лечения, предлагая оптимальные варианты для сохранения зуба.

• Комфорт и забота: Использует современные протоколы лечения, обеспечивающие безболезненность и максимальный уют в кресле.

• Качество материалов: Работает только с проверенными высокотехнологичными материалами, что гарантирует долговечность результата. Работает по международным стандартам.

Не торопитесь с удалением и имплантацией! Если пациенту предложили удалить зуб – возможно это повод получить «второе мнение» у специалиста. Запишитесь на консультацию к Елене Александровне Бояршиновой в стоматологию «АС» в Перми, чтобы профессионально оценить шансы на спасение зуба.

Адрес: г. Пермь, ул. Екатерининская, 61

Телефон для записи: +7 (342) 206-60-40

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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