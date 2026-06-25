Стоматолог-ортопед Мария Сторожева: «Комплексная ортопедия – от восстановления прикуса до тотальных работ на имплантатах»

Фото предоставлено клиникой «АС».

Мария Тимофеевна Сторожева – стоматолог-ортопед клиники «АС» в Перми. Стаж работы врача – более 8 лет. «Сохраняет функцию – возвращает улыбку. Комплексная ортопедия: от восстановления прикуса до тотальных работ на имплантатах», - вот почему пациенты выбирают Марию Тимофеевну.

Если важно не просто «поставить коронку», а вернуть полноту функции, комфорт и эстетику надолго – этот специалист именно о таком подходе. Здесь не торопятся резать и удалять: сначала – точная диагностика, затем – персональный план лечения, который защищает зубы и восстанавливает улыбку максимально бережно и прогнозируемо.

Почему пациенты доверяют ей:

• Комплексный подход. Лечение строится от причины к следствию: сначала устранение факторов (бруксизм, эрозии, неправильный прикус), затем восстановление формы и высоты прикуса.

• Тотальная реабилитация на имплантатах. Полный цикл: планирование, имплантация, временные протезы и окончательное протезирование с учётом окклюзии и эстетики.

• Специализация на патологической стираемости. Врач проводит защиту (каппы) восстанавливает высоту прикуса и ставит реставрации, которые долго служат.

• Современные технологии. Цифровое планирование, фотопротокол, при необходимости КТ и артикулятор для точного и прогнозируемого результата.

• Индивидуальный план и прозрачность. На приёме пациент получает понятный пошаговый план с вариантами и сметой.

• Комфорт и безопасность. Внимание к анестезии, бережные методы и забота о восстановлении пациента.

Обратившись в стоматологию «АС», пациенты получают:

- полную диагностику и честную оценку состояния;

- защиту от дальнейшего износа (каппы, рекомендации);

- долговечные реставрации: композиты, вкладки, виниры, коронки, комбинированные решения на имплантатах;

- восстановление функции (удобный прикус, отсутствие боли) и эстетики (естественная улыбка).

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 38а

Телефон для записи: +7 (342) 206-60-40

Сайт: https://new.as-dental.ru/

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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