«Не превращайте поход в испытание, получайте удовольствие!» 10 советов начинающим сплавщикам

Чтобы путешествие прошло гладко, к нему нужно подготовиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мечтаете вырваться из городской суеты и испытать себя на природе? Сплав по рекам Пермского края — идеальный вариант! Живописные скалы, чистейший воздух, шум воды и порция адреналина — всё это ждёт вас. Но чтобы путешествие прошло гладко, к нему нужно подготовиться. Делимся 10 советами от опытных путешественников для тех, кто собирается в водный поход впервые.

Выбирайте маршрут по силам

В Пермском крае множество рек для сплавов — от спокойных до бурных. Для первого раза идеально подойдут:

• Чусовая — живописная река с небольшими перекатами и скальными выходами («камнями»). Маршруты на 1–3 дня от посёлка Усть Койва или от станции Чусовая.

• Усьва — спокойная река с красивыми видами на Усьвинские столбы. Отличный вариант для новичков.

• Сылва — ещё один мягкий маршрут с живописными берегами и минимумом препятствий.

Не стоит сразу бросаться на Вишеру или Койву с их порогами — оставьте их на будущее!

Соберитесь в команду

Идти в одиночку не стоит: это небезопасно и не так весело. В Пермском крае есть несколько проверенных турклубов, которые организуют сплавы для новичков:

• «ПермТур» — предлагает однодневные и многодневные сплавы по Чусовой и Усьве с полным снаряжением и опытным инструктором.

• «Урал Экстрим» - специализируется на маршрутах по Сылве и Чусовой, проводит инструктаж и обеспечивает безопасность.

• «Ветер свободы» - организует сплавы с ночёвками, кострами и экскурсиями к природным достопримечательностям.

• «Клуб активного отдыха Прикамья» - проводит групповые сплавы с обучением основам водного туризма.

• «Золотой компас» - туроператор с многолетним опытом, который организует сплавы по рекам Пермского края.

Клубы предлагают маршруты разной сложности, прокат снаряжения, питание, трансфер, сопровождение опытных инструкторов.

Проверьте снаряжение

От качества снаряжения зависит ваш комфорт и безопасность. Что обязательно нужно:

• спасательный жилет — всегда надевайте его на воде;

• шлем — особенно если планируете проходить пороги;

• герметичные мешки — для защиты вещей от воды;

• ремонтный набор — клей, заплатки, нож, скотч.

Если вы идёте с турклубом, уточните, какое снаряжение предоставляется, а что нужно взять с собой. Большинство клубов дают в аренду катамараны, лодки, жилеты и палатки.

Изучите основы безопасности

Перед стартом обязательно пройдите инструктаж. Узнайте:

• как правильно садиться в лодку и выходить из неё;

• как грести и управлять плавсредством;

• что делать, если лодка перевернётся;

• какие сигналы бедствия существуют.

Помните: на воде шутки плохи. Всегда следуйте указаниям инструктора и не рискуйте понапрасну.

Подготовьте правильную одежду и обувь

Погода в Прикамье может измениться в любой момент, поэтому одевайтесь по принципу многослойности:

• базовый слой — отводит влагу (термобельё);

• средний слой — греет (флис);

• верхний слой — защищает от ветра и дождя (куртка и штаны с мембраной).

Обувь должна быть удобной и не скользить: специальные водные ботинки или крепкие кроссовки с хорошим протектором.

Соберите аптечку

Даже если вы абсолютно здоровы, аптечка обязательна. В неё должны быть:

• бинты, пластыри, вата;

• антисептик;

• обезболивающее;

• средства от аллергии и расстройства желудка;

• личные лекарства (если принимаете их постоянно)

• солнцезащитные крема.

Планируйте питание

На сплаве тратится много энергии, поэтому питаться нужно сытно и регулярно. Возьмите:

• крупы, макароны, консервы — для горячих блюд;

• орехи, сухофрукты, энергетические батончики — для перекуса на ходу;

• чай, кофе, какао — чтобы согреться.

Упакуйте продукты в герметичные контейнеры или пакеты. И не забудьте про запас питьевой воды! Многие маршруты проходят мимо родников — уточните у инструктора, где можно пополнить запасы.

Берегите природу

Реки и леса Пермского края — наше богатство. Весь мусор (включая органический) уносите с собой. Не мойте посуду и не стирайте вещи в реке с использованием химии — это вредит экосистеме. Относитесь к природе с уважением, и она подарит вам незабываемые впечатления.

Зарядите гаджеты — и спрячьте их

Фото и видео со сплава по Чусовой или Усьве получатся потрясающими, но берегите технику от воды. Используйте водонепроницаемые чехлы или сумки. А ещё лучше — на время забудьте про соцсети и наслаждайтесь моментом вживую. Поверьте, эмоции от вида Усьвинских столбов куда ценнее лайков.

Расслабьтесь и получайте удовольствие!

Да, нужно быть внимательным и осторожным, но не превращайте сплав в испытание на прочность. Слушайте инструктора, помогайте товарищам, любуйтесь пейзажами, пойте песни у костра. Это ваш отдых — пусть он запомнится яркими моментами и новыми друзьями!

Подготовила Светлана Бурдова