«Не превращайте поход в испытание, получайте удовольствие!» 10 советов начинающим сплавщикам

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Мечтаете вырваться из городской суеты и испытать себя на природе? Сплав по рекам Пермского края — идеальный вариант! Живописные скалы, чистейший воздух, шум воды и порция адреналина — всё это ждёт вас. Но чтобы путешествие прошло гладко, к нему нужно подготовиться. Делимся 10 советами от опытных путешественников для тех, кто собирается в водный поход впервые.
Выбирайте маршрут по силам
В Пермском крае множество рек для сплавов — от спокойных до бурных. Для первого раза идеально подойдут:
• Чусовая — живописная река с небольшими перекатами и скальными выходами («камнями»). Маршруты на 1–3 дня от посёлка Усть Койва или от станции Чусовая.
• Усьва — спокойная река с красивыми видами на Усьвинские столбы. Отличный вариант для новичков.
• Сылва — ещё один мягкий маршрут с живописными берегами и минимумом препятствий.
Не стоит сразу бросаться на Вишеру или Койву с их порогами — оставьте их на будущее!
Соберитесь в команду
Идти в одиночку не стоит: это небезопасно и не так весело. В Пермском крае есть несколько проверенных турклубов, которые организуют сплавы для новичков:
• «ПермТур» — предлагает однодневные и многодневные сплавы по Чусовой и Усьве с полным снаряжением и опытным инструктором.
• «Урал Экстрим» - специализируется на маршрутах по Сылве и Чусовой, проводит инструктаж и обеспечивает безопасность.
• «Ветер свободы» - организует сплавы с ночёвками, кострами и экскурсиями к природным достопримечательностям.
• «Клуб активного отдыха Прикамья» - проводит групповые сплавы с обучением основам водного туризма.
• «Золотой компас» - туроператор с многолетним опытом, который организует сплавы по рекам Пермского края.
Клубы предлагают маршруты разной сложности, прокат снаряжения, питание, трансфер, сопровождение опытных инструкторов.
Проверьте снаряжение
От качества снаряжения зависит ваш комфорт и безопасность. Что обязательно нужно:
• спасательный жилет — всегда надевайте его на воде;
• шлем — особенно если планируете проходить пороги;
• герметичные мешки — для защиты вещей от воды;
• ремонтный набор — клей, заплатки, нож, скотч.
Если вы идёте с турклубом, уточните, какое снаряжение предоставляется, а что нужно взять с собой. Большинство клубов дают в аренду катамараны, лодки, жилеты и палатки.
Изучите основы безопасности
Перед стартом обязательно пройдите инструктаж. Узнайте:
• как правильно садиться в лодку и выходить из неё;
• как грести и управлять плавсредством;
• что делать, если лодка перевернётся;
• какие сигналы бедствия существуют.
Помните: на воде шутки плохи. Всегда следуйте указаниям инструктора и не рискуйте понапрасну.
Подготовьте правильную одежду и обувь
Погода в Прикамье может измениться в любой момент, поэтому одевайтесь по принципу многослойности:
• базовый слой — отводит влагу (термобельё);
• средний слой — греет (флис);
• верхний слой — защищает от ветра и дождя (куртка и штаны с мембраной).
Обувь должна быть удобной и не скользить: специальные водные ботинки или крепкие кроссовки с хорошим протектором.
Соберите аптечку
Даже если вы абсолютно здоровы, аптечка обязательна. В неё должны быть:
• бинты, пластыри, вата;
• антисептик;
• обезболивающее;
• средства от аллергии и расстройства желудка;
• личные лекарства (если принимаете их постоянно)
• солнцезащитные крема.
Планируйте питание
На сплаве тратится много энергии, поэтому питаться нужно сытно и регулярно. Возьмите:
• крупы, макароны, консервы — для горячих блюд;
• орехи, сухофрукты, энергетические батончики — для перекуса на ходу;
• чай, кофе, какао — чтобы согреться.
Упакуйте продукты в герметичные контейнеры или пакеты. И не забудьте про запас питьевой воды! Многие маршруты проходят мимо родников — уточните у инструктора, где можно пополнить запасы.
Берегите природу
Реки и леса Пермского края — наше богатство. Весь мусор (включая органический) уносите с собой. Не мойте посуду и не стирайте вещи в реке с использованием химии — это вредит экосистеме. Относитесь к природе с уважением, и она подарит вам незабываемые впечатления.
Зарядите гаджеты — и спрячьте их
Фото и видео со сплава по Чусовой или Усьве получатся потрясающими, но берегите технику от воды. Используйте водонепроницаемые чехлы или сумки. А ещё лучше — на время забудьте про соцсети и наслаждайтесь моментом вживую. Поверьте, эмоции от вида Усьвинских столбов куда ценнее лайков.
Расслабьтесь и получайте удовольствие!
Да, нужно быть внимательным и осторожным, но не превращайте сплав в испытание на прочность. Слушайте инструктора, помогайте товарищам, любуйтесь пейзажами, пойте песни у костра. Это ваш отдых — пусть он запомнится яркими моментами и новыми друзьями!
Подготовила Светлана Бурдова