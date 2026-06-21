Велосипедный сезон в Перми: где покататься этим летом и сколько это стоит

Сейчас общая протяженность велодорожек в Перми составляет около 33 километров. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Солнечные дни вернулись в Пермь, и сотни горожан снова достали велосипеды. Мы проехали по главным велодорожкам и проверили пункты проката, чтобы рассказать, куда отправиться на прогулку и что для этого нужно. Город активно развивает велодвижение, и сейчас общая протяженность велодорожек в Перми составляет около 33 километров. Конечно, пока они не везде связаны в единую сеть, но уже есть удобные и популярные маршруты, по которым можно кататься всей семьей.

Улица Ленина

Одна из самых длинных и любимых пермяками велодорожек находится на улице Ленина. Она тянется почти семь километров - от Парковой до Перми 2. Здесь широкий и удобный путь прямо через центр города, мимо красивых зданий и зеленых зон. Многие выбирают этот маршрут для вечерних прогулок.

Улица Мира

Не отстает и улица Мира - около 6,5 километра - от Карпинского до Советской Армии. Дорожка проходит по оживленным районам, но при этом достаточно безопасна. Хороший вариант для тех, кто любит сочетать катание с видами на город.

Улица Маршала Рыбалко В Кировском районе стоит прокатиться по улице Маршала Рыбалко - три километра от Торговой до Сысольской.

Улица Крупской

А на улице Крупской велосипедисты могут проехать 2,3 километра от площади Дружбы до Ушинского.

Черняевский лес

Особенно приятно кататься в Черняевском лесу - там настоящие лесные тропы, где можно спрятаться от городской суеты.

Где еще прокатиться с ветерком?

Есть удобные участки на Парковом проспекте, Южной дамбе, Героев Хасана и других улицах. Многие дорожки идут вдоль Камы, через парки и зеленые зоны.

КСТАТИ

Где взять велик напрокат

Чтобы не тащить свой велосипед из дома, в Перми работает несколько пунктов проката. Один из самых популярных - «Шторм» на шоссе Космонавтов, 152, прямо у входа в Черняевский лес. Здесь удобно начинать прогулку по лесным дорожкам. Взрослый велосипед обойдется от 400 рублей в час, детские от 300 рублей в час. Можно взять на весь день за 1300–2000 рублей.

Еще один надежный вариант - прокат «Актив59». У них несколько точек в разных районах города, включая улицу Комиссара Пожарского. Цены в этом сезоне немного выросли: час катания стоит примерно 450–550 рублей.

Есть и другие пункты - на улице Крупской, Окулова и в парках. Почти везде требуют паспорт и залог, работают с 10:00 до 21:00–22:00.

Подготовила Диана ПАДЕРИНА