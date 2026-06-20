Меняем привычные маршруты: пять эко-троп, по которым обязательно нужно прогуляться этим летом

Подборка лучших экотроп в городе

Лето в самом разгаре, а это значит, что пришло время менять привычные маршруты. Мы прошлись по пяти самым интересным местам Перми и готовы рассказать, где чисто, где можно присесть отдохнуть и как туда добраться на автобусе.

Парк «Зеленка»

Локация: Свердловский район. Попасть в парк можно: с Южной дамбы недалеко от входа на Южное кладбище, с улицы Льва Шатрова, с улицы Красные Казармы.

Это, пожалуй, самый известный и облагороженный парк в черте города. Здесь приятно находиться даже в самый солнечный день благодаря высокой кроне деревьев. Протяженность маршрута составляет чуть более 1 км. Это одно из самых чистых мест. Регулярно проводятся субботники, установлены современные контейнеры для мусора.

Как добраться: Автобусами до остановки «Чернышевского» или «Льва Шатрова».

-

Парк «Жунёва»

Локация: Свердловский район. Попасть в парк можно: с улицы Весёлая, 1; с улицы бульвар Гагарина, 56.

Это продолжение зелёной зоны Егошихи, более «дикое» и живописное. Парк «Жунёва» славится перепадами высот и отличными видами. Основные места отдыха находятся в начале и конце маршрута, на вершинах холмов есть уютные скамейки. Протяженность маршрута составляет 500 м. Парк чистый, здесь любят гулять с собаками, но за порядком следят.

Как добраться: Автобусами до остановки «Пермская ярмарка» или «Поликлиника имени Павла Пичугина».

-

Экотропа «В гостях у Липанюшки»

Локация: Свердловский район, рядом с НПО «Биомед».

Это настоящий сказочный лес. Тропа создана по мотивам русских народных сказок. Протяженность: 1.2 км. Тропа идеально подходит для прогулок с детьми. На ней есть комплекс «Сказки и загадки Липанюшки» - три игровых и познавательных площадки. Лавочки есть возле каждой игровой зоны. Здесь чисто, как в сказке - территория облагорожена и охраняется лесничеством.

Как добраться: Автобусами до остановки «НПО Биомед», далее нужно пройти 220 метров по указателям .

Экотропа «Птицы нашего леса»

Локация: Черняевский лес, вход со стороны улицы Встречной, 27 (недалеко от детского реабилитационного центра).

Образовательный маршрут, который понравится и взрослым, и детям. Здесь всё вертится вокруг птиц. Протяженность: Примерно 1.5 км. Вдоль тропы вы встретите скульптуры птиц (дятел, синица, сова), тематические стенды с их голосами и «птичьи домики»-наблюдательные пункты. Черняевский лес - гордость Перми, здесь всегда убирают, так же оборудованы несколько тихих зон для отдыха и размышлений.

Как добраться: Автобусами до остановки «Куфонина» или «Госпиталь ветеранов ВОВ».

-

Парк «Сад соловьев»

Локация: Микрорайон Садовый, вход со стороны дома №3 по улице Аркадия Гайдара.

Это не просто тропа, а настоящий заповедник. Место создано для того, чтобы слушать птиц и наблюдать за природой. Есть уникальные деревянные лежаки и мостики через ручей, где можно лечь и слушать журчание. Это проект активных горожан, поэтому здесь царит атмосфера уюта. Есть «Дом для насекомых», «Трухлявый заповедник».

Протяженность: Небольшая, около 1 км, но очень насыщенная. Как добраться: Автобусами до остановки «Микрорайон Садовый».

Самое лучшее время для посещения - утро или вечер перед закатом. В такую погоду лес дышит особенно глубоко!

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru