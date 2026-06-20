Самые яркие события, которые этим летом можно посетить в Перми по «Пушкинской карте»

У обладателей «Пушкинской карты» есть уникальная возможность посетить десятки событий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Пермском крае обещает стать настоящим культурным марафоном. У обладателей «Пушкинской карты» есть уникальная возможность посетить десятки событий: от громких кинопремьер и джазовых фестивалей до балетной классики и мастер-классов по выжиганию по дереву. Главное — не затягивать с покупкой билетов, потому что летние афиши всегда разлетаются быстро.

Театральные постановки

Среди театральных премьер особенно выделяется «Недоросль. Дневник Митрофана» (12+) в Пермском ТЮЗе. Режиссёры предлагают взглянуть на фонвизинского героя совсем иначе: перед нами не просто ленивый недоросль, а «сложный, тонкий и хрупкий парень», который бежит из дома, где безгранично властвует его мать.

Ещё одна острая драма — «Типа я» (12+) по повести Ислама Ханипаева в Театре-Театре. Восьмилетний Артур, потеряв маму, притворяется суперкрутым воином, который ничего не чувствует.

А спектакль-рейв «Юность» (12+) от театра-артели «Два берега» рассказывает о взрослении и дружбе на фоне Великой Отечественной войны, причём зрители прямо в зале могут влиять на происходящее. Совсем иной взгляд на классику предлагают спектакли «Мцыри» (12+) и «Пиковая дама» (12+). В первом через историю одинокого мальчика, который хотел лишь свободы, задаётся вопрос: что взрослые называют «взрослостью»? А в «Пиковой даме» Германн, одержимый идеей богатства, сходит с ума на глазах у зрителей.

Любителей балета ждут две бессменных классики: «Лебединое озеро» (6+) в редакции Алексея Мирошниченкои «Жизель» (12+), именно с этого балета в 1926 году началась история Пермского балета.

Для любителей кино Семейная комедия «Не одна дома 3. Выпускной» (6+) рассказывает о Маше, которая спасает школьный выпускной.

Для любителей экшена — триллер «Пропасть» (16+): молодожёны Даша и Саша отправляются в свадебное путешествие, но пилотом оказывается бывший Даши, а после крушения самолёта они зависают над пропастью посреди лесных пожаров.

Фэнтези «Богатыри» (6+) переносит современного школьника Ваню в Древнюю Русь, где он вместе с двумя богатырями ищет магические артефакты. А драма «Ганди молчал по субботам» (16+) — это монолог шестнадцатилетнего Саши, который переживает уход отца из семьи и в знак протеста приводит в дом бездомную женщину Лизу.

Музеи и выставки Пермская художественная галерея после переезда в новое здание открыла обновлённые экспозиции. Впервые из запасников вышли иконостас Николая Рериха, работы Крамского, Репина, Шишкина, Куинджи, Левитана, авангардистов Лентулова, Фалька, Гончаровой, а также западноевропейских мастеров. И конечно, знаменитая коллекция пермской деревянной скульптуры «пермские боги».

Не менее интересна экскурсия «Дом Мешкова: тайны особняка и его владельца»(0+) — вы узнаете историю особняка на набережной от дома Яковлевых к дому Мешкова, о его запустении и восстановлении, а также о судьбе «финансового короля Урала» после революции.

Для организованных групп школьников и студентов проводится экскурсия по музею современного искусства «ПЕРММ» (12+) - здесь можно познакомиться с ключевыми направлениями искусства второй половины XX — начала XXI века и обсудить увиденное с экскурсоводом.

Мастер-классы

Если хочется не только смотреть, но и творить, выбирайте мастер-классы. «Выжигание по дереву» (12+) позволит создать уникальное панно с символами Пермского края. На мастер-классе «Цифровая мастерская: литературные комиксы» (12+) вы научитесь работать с графическими нейросетями и создадите короткий комикс по мотивам любимой книги. «Роспись селенита» (0+) познакомит с камнерезным промыслом Прикамья — вы сами распишете заготовку из селенита. А «Живописная гуашь» (12+) — это возможность освоить смешивание цветов и создать свой пейзаж или натюрморт.

Для любителей документального кино — медиазанятие «Док. урок» (6+) с просмотром фрагментов фильмов и их обсуждением с педагогом.

Фестивали на открытом воздухе

Наконец, лето немыслимо без музыки на открытом воздухе. 25 июля в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» пройдёт фестиваль «ЛетоJAZZ» (12+) —за один день вы услышите весь российский джаз - от 1930-х до наших дней. Также там проведут мастер-классы по импровизации и культурному самовыражению.

6 августа в Органном зале Пермской краевой филармонии — концерт «Под небом Парижа» (6+): лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков исполнят виртуозные сочинения французских композиторов и Астора Пьяццоллы. А 29–30 августа на площади перед ТРК «СпешиLove» развернётся фестиваль музыки и искусства Efest (18+), посвящённый Году национального единства. Камерный оркестр «Орфей» сыграет Чайковского, Моцарта и Вивальди, а образовательные мастер-классы раскроют секреты композиторской техники и сценического мастерства.

ВАЖНО Планируйте своё культурное лето заранее, проверяйте баланс «Пушкинской карты» в приложении «Госуслуги.Культура» и уточняйте расписание на сайтах театров и музеев. Билеты на самые яркие события разлетаются мгновенно, но в Перми и крае их хватит на всех — было бы желание успеть.

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