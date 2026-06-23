Врач-ортодонт Анастасия Иванова: «Важно, чтобы пациент понимал свой план лечения и чувствовал себя уверенно на каждом приеме»

Фото предоставлено «Стоматологией Стелс»

Иванова Анастасия Игоревна – врач-ортодонт с опытом работы более 10 лет. Принимает пациентов в «Стоматологии Стелс» в Перми.

Специализируется на комплексном ортодонтическом лечении подростков и взрослых. В работе сочетает классические и цифровые методы: брекет-системы, элайнеры, функциональные аппараты. Каждый план лечения строит на основе комплексной диагностики: ТРГ, КЛКТ, 3D-сканирования и анализа моделей. Такой подход делает результат предсказуемым и снижает количество внеплановых коррекций.

За 10 лет практики врач завершила более 1000 ортодонтических случаев. Особое внимание уделяет междисциплинарным кейсам: взаимодействует с хирургами и терапевтами для комплексного решения проблемы.

Анастасия Игоревна регулярно проходит курсы повышения квалификации и следит за новыми протоколами в ортодонтии. Посещает различные семинары, конференции, а также обучается у топовых специалистов в данной области. Важно, чтобы пациент понимал свой план лечения и чувствовал себя уверенно на каждом приеме.

Адрес: г. Пермь, ул. Яблочкова 23, 1-й этаж

Телефон: +7 (342) 242-20-60

ВК: vk.com/stels_stom_perm

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.