Как изменить участок до неузнаваемости

Так выглядит частный дом после благоустройства. Фото ТД Поревит

Мы все хотим одного: чтобы наш загородный дом был не просто «крепостью», а настоящим местом силы. Где утром хочется выйти босиком на траву, вечером — зажечь фонарики вдоль дорожек, а каждые выходные ощущать, что ты не на «работах на грядках», а в долгожданном отпуске.

Красивый участок давно перестал быть роскошью — это стандарт жизни. Рынок стройматериалов и специалистов сейчас широк, можно воплотить разные идеи. Как именно это сделать — рассказали в офисе завода «Поревит» в Перми.

Справка:

«Поревит» — сегодня это крупнейший производитель на Урале. В 2009 году в Ялуторовске (Тюменская область) открылся завод стеновых материалов. В 2020-м — тротуарной плитки там же. В 2024 году в Екатеринбурге «Поревит» открыл еще один завод плитки и теперь доставлять продукцию в Пермь стало ближе.

Основу благоустройства составляют садовые дорожки, это то, по чему вы ходите каждый день. То есть садовые дорожки. для этого мы предлагаем бетонную тротуарную плитку. По ней можно и членам семьи ходить, и автомобиль ставить. Можно организовать зоны отдыха, с мангалом, беседкой, мебелью.

Благоустройство участка под ключ: садовые дорожки, шаговые плиты, озеленение, освещение. ФОТО: ТД Поревит

На этом примере готовый участок. Ровные, четкие линии садовых дорожек, обрамляющие газон и цветники. Территория выглядит завершенной, дорогой и при этом родной.

Сейчас в ИЖС действует тренд на комплексное благоустройство. Мало построить дом, нужно еще сделать дорожки, озеленение, освещение, полив.

Серую плитку заменяет более яркая и необычная «колормикс». ФОТО: ТД Поревит

Проходит мода на серую обычную плитку, которую клали 5-10 лет назад. Людям хочется уникальности во всем.

- Наши заводы в Екатеринбурге и Ялуторовске производят и классическую всем знакомую плитку-кирпичик 100×200 и плитки в форме трапеции, крупные квадраты и прямоугольники. Выбора много! При этом не нужно замащивать все плиткой. Можно выбрать плиту для шаговых дорожек — она делает удобным передвижение по участку и газону.

Что касается цветовых сочетаний, то постепенно серую плитку заменяет более яркая и необычная. Людям нравятся цвета, приближенные к натуральным: белый, коричневый, бежевый и их сочетания, так называемый «колормикс».

Благоустройство участка под ключ: садовые дорожки, шаговые плиты, озеленение, освещение. ФОТО: ТД Поревит

Вкладывая деньги в стройку и благоустройство, многие забывают, что участок — это не расход, а актив. Актив, который возвращается хорошим настроением, комфортом и удобством для всей семьи. Кстати, все эти работы сделали наши аттестованные партнеры-строители в Тюмени. Завод «Поревит» сотрудничает с такими мастерами в разных городах.

- Мы производим продукцию по технологии полусухого вибропрессования, на сегодняшний день это самая современная технология. Плита имеет высокую прочность В25-В30, долговечна (гарантия 10 лет, срок службы от 30 лет), морозоустойчива, спокойно выдерживает пешеходные и даже автомобильные нагрузки. А к тому же она очень красивая! — рассказали в офисе завода «Поревит» в Перми.

В офисе завода «Поревит» в Перми представлено множество образцов тротуарной плитки, под любой бюджет и запрос. ФОТО: ТД Поревит

- Для благоустройства участка кто-то привлекает ландшафтных дизайнеров, кто-то вариант дешевле — просто строительную бригаду, а кто-то подбирает материалы сам. Мы работаем со всеми, рады дать консультацию и сделать расчеты, — рассказали сотрудники.

Больше информации о продукции в соцсетях и на сайте, а также в офисе.

г. Пермь, ул. Екатерининская, 196. Телефон +7 (342) 259 20 69

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