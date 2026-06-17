На обед приходит по расписанию: у больницы Архангела Михаила поселилась лисичка

Рыжую красавицу подкармливают сотрудники и пациенты Фото предоставлено читательницей "КП-Пермь"

На территории больницы Архангела Михаила и всех Небесных Сил, на улице Лобачевского возле Камской ГЭС, поселилась лисичка — маленькая, худенькая, но, как говорят пациенты, очень милая.

— Не знаю, давно ли она здесь, но в прошлом году её точно не было, — рассказывает «КП-Пермь» одна из пациенток больницы. — Она запомнила время завтрака и ужина и как по часам приходит сюда за едой, а мы, пациенты и сотрудники, её подкармливаем. Она приходит одна, пообедает и убегает в лес. Кличку мы ей пока не дали, но всегда ждем её появления.

Фото предоставлено читательницей "КП-Пермь"

Фото предоставлено читательницей "КП-Пермь"

В последнее время лисы всё чаще выходят к людям. Недавно мы рассказывали про лисье семейство, которое поселилось возле жилых домов на улице Веденеева в Орджоникидзевском районе. Мама-лиса весело играет со своими детками на глазах у местных жителей, а они снимают их на камеру и подкармливают.

Руководитель Фонда помощи диким птицам и животным «Хижина чудес» Марина Перезолова напоминает жителям Орджоникидзевского района, что лисы — дикие животные. Наблюдать за ними издалека и снимать на камеру можно, а вот приближаться - нет. Также ее нежелательно подкармливать.

— Если семейство прикармливать, оно останется там жить, а такое соседство может не всем понравиться, — объясняет специалист. — Лисы относятся к семейству псовых, поэтому, кроме прочего, могут переносить бешенство и другие опасные заболевания. Более того, если они начнут голодать, то у людей могут пропадать кошки и куры, если неподалёку кто-то держит хозяйство. Поэтому лучше сейчас перестать их подкармливать — и лисы уйдут. Беспокоиться за них не стоит: они дикие животные и найдут себе пропитание.

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